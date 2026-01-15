परिवार के किसी भी समारोह में जाने के लिए चुनें ये 5 परिधान, लगेंगी खूबसूरत

जब भी कोई परिवार का समारोह हो तो उसमें सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं तो इसके लिए सही परिधान का चयन करना बहुत जरूरी है। पारंपरिक और नए जमाने के फैशन का मेल करके आप हर समारोह में खास दिख सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे परिधान विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने परिवार के साथ किसी भी समारोह में शानदार दिख सकती हैं।

#1 साड़ी के साथ ब्लाउज का मेल साड़ी हमेशा से ही भारतीय महिलाओं के लिए एक पसंदीदा परिधान रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पुराने ब्लाउज को नए तरीके से पहना जा सकता है? हां, आप अपने पुराने ब्लाउज को अलग-अलग साड़ियों के साथ मिला सकती हैं। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी के साथ कढ़ाई वाला ब्लाउज पहनें या चिकनकारी साड़ी के साथ विपरीत रंग का ब्लाउज चुनें। इससे आपका लुक हमेशा नया और आकर्षक लगेगा।

#2 लहंगा-चोली में नया अंदाज लहंगा-चोली भारतीय त्योहारों और समारोहों का अहम हिस्सा है। इस बार अपने लहंगे को थोड़ा अलग बनाने के लिए उसे साधारण चोली के साथ पहनें और ऊपर की तरफ हल्की कढ़ाई वाला दुपट्टा लें। इससे आपका लुक न केवल पारंपरिक रहेगा बल्कि उसमें एक नया अंदाज भी आएगा। इसके अलावा आप अपने लहंगे के साथ कुछ हल्के गहने भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#3 अनारकली सूट का जादू अनारकली सूट हमेशा से ही शाही अंदाज देता आया है। इस बार अपने अनारकली सूट को थोड़ा अलग बनाने के लिए उसे साधारण दुपट्टा के साथ पहनें, जो आपके सूट के रंग से मेल खाता हो। इसके साथ ही हल्के गहने पहनें, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। अगर आपका अनारकली सूट भारी है तो हल्के गहनों का चयन करें ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे।

#4 सलवार कमीज में आधुनिकता का स्पर्श अगर आप पारंपरिक और नए जमाने के फैशन का मिश्रण चाहती हैं तो आधुनिकता के स्पर्श के साथ सलवार कमीज अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप साधारण सलवार कमीज के साथ प्रिंटेड दुपट्टा या फिर प्रिंटेड सलवार कमीज के साथ साधारण दुपट्टा चुन सकती हैं। इससे आपका लुक न केवल पारंपरिक रहेगा बल्कि उसमें एक नया अंदाज भी आएगा। इसके अलावा हल्के गहने आपके लुक को और भी खास बनाएंगे।