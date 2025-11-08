गोवा और राजस्थान की जगह शादी के लिए चुनें ये बेहद खूबसूरत 5 ऑफबीट जगहें

शादी का सीजन शुरू हो गया है और अब जोड़े शादी के वेन्यू की खोज में जुट गए होंगे। इन दिनों ज्यादातर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना पसंद करते हैं, जिसमें शहर से दूर जा कर शादी करना शामिल होता है। आम तौर पर जोड़ों की पहली पसंद गोवा और राजस्थान होते हैं, लेकिन अब ये स्थान आम हो गए हैं। इनके बजाय आपको इन 5 ऑफबीट जगहों पर जा कर शादी करनी चाहिए। इनकी खूबसूरती शादी को खास बना देगी।

#1 ऋषिकेश इन दिनों शादी करने के लिए कई जोड़े ऋषिकेश का रुख भी कर रहे हैं। यहां का धार्मिक और शांत वातावरण जीवन भर के बंधन में बंधने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप गंगा किनारे अपना मंडप लगवा सकते हैं और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे लेते हुए शादी कर सकते हैं। आप शादी के पहले गंगा आरती में शामिल हो कर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। साथ ही आप मेहमानों के साथ कई रोमांचक गतिविधियां भी कर सकते हैं।

#2 अंडमान और निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आदर्श स्थान हो सकता है। यह जगह अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और नीले पानी के लिए जानी जाती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहां 7 फेरे ले सकते हैं। राधानगर समुद्र तट और हेवलॉक आइलैंड जैसी जगहें आपको स्वर्गीय अनुभव देंगी। यहां की सफेद रेत, नीला पानी और हरे पेड़-पौधे आपके जीवन भर याद रहने वाले पल देंगे।

#3 कश्मीर कश्मीर को स्वर्ग जितना सुंदर कहा जाता है और इस शहर की वादियों में शादी करना सपने जैसा लगता है। यहां शादी करना आपके जीवन का सबसे यादगार और शानदार अनुभव होगा। आप यहां शादी के लिए आलीशान रिसोर्ट बुक कर सकते हैं, जिनके चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता बिखरी नजर आती है। अगर आपको और आपके जीवनसाथी को पहाड़ी इलाके पसंद हैं तो यही जगह आपके लिए सही रहेगी।

#4 कूर्ग जो जोड़े शादी करने के लिए प्रकृति से घिरी और शांत जगह खोज रहे हैं तो आपको कूर्ग का रुख करना चाहिए। यहां आपको धुंध से ढकी पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी और आप कॉफी बागानों के बीच फेरे ले सकेंगे। यहां का मौसम हमेशा सुखद और सुहाना रहता है, जो एक रोमांटिक माहौल बना देता है। कूर्ग में शादी करने का निर्णय लेने से पहले अपने बजट के बारे में जरूर सोच लें।