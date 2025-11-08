आपके ये 5 पसंदीदा बॉलीवुड सितारे चलाते हैं शानदार रेस्टोरेंट, जहां का खाना भी है लाजवाब

बॉलीवुड के सितारे अपने अभिनय से देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं। वे फिल्मों के काम करके करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, जिसके बाद व्यापार में हाथ आजमाते हैं। कुछ सफल बॉलीवुड सितारों ने अपनी कमाई रेस्टोरेंट खोलने में लगाई है, जो बहुत मशहूर भी हैं। ये सभी रेस्टोरेंट अपने लजीज भोजन के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही अपने मालिक-मालकिन के नाम के कारण भी खूब चलते हैं।

#1 मलाइका अरोड़ा का स्कारलेट हाउस मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे अरहान खान के साथ मिलकर मुंबई में एक शाही रेस्टोरेंट खोला है। इसका नाम 'स्कारलेट हाउस' है, जो बांद्रा के 90 साल पुराने पुर्तगाली बंगले में बनाया गया है। यहां मलाइका के पसंदीदा व्यंजनों का सेहतमंद संस्करण पेश किया जाता है, जैसे की पनीर ठेचा और मसाला खिचड़ी आदि। रेस्टोरेंट की सजावट विंटेज है, लेकिन मेन्यू पूरी तरह से मॉडर्न बनाया गया है। यहां आपको खास तरह के पेय भी मिल जाएंगे।

#2 सनी लियोनी का चिका लोका नॉएडा शहर में सनी लियोनी का 'चिका लोका' नाम का मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट मौजूद है। यहां मध्य पूर्वी, उत्तर भारतीय, इतालवी, यूरोपीय और एशियाई व्यंजनों का स्वाद मिलता है। रेस्टोरेंट का मेन्यू सनी की यात्राओं से प्रेरित है, जो आपको जरूर पसंद आएगा। यहां लाइव संगीत बजता रहता है, अलग-अलग तरह के पेय मिलते हैं और खेलों की स्क्रीनिंग भी होती है। जल्द ही इसकी एक शाखा लखनऊ में भी खुलने वाली है, जिसका मेन्यू अवधी रखा जाएगा।

#3 शिल्पा शेट्टी का बैस्टियन शिल्पा शेट्टी केवल अपनी अदाओं के लिए ही नहीं, अपने रेस्टोरेंट के लिए भी जानी जाती हैं। उनके रेस्टोरेंट चेन का नाम 'बैस्टियन' है, जिसकी मुंबई में 2 शाखाएं हैं। दादर वाला बैस्टियन सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां का नजारा और भोजन दोनों आपको पसंद आएंगे। मेन्यू में सभी क्विजीन वाले व्यंजन शामिल हैं और यहां के फ्यूजन कॉकटेल खास तौर से लोकप्रिय हैं। हाल ही में इस रेस्टोरेंट की बांद्रा वाली शाखा बंद हो गई थी।

#4 बॉबी देओल का संपलेस एल्स अपने पिता से प्रेरणा लेकर बॉबी देओल ने भी रेस्टोरेंट व्यापार में कदम रखा है। उनका रेस्टोरेंट 'संपलेस एल्स' मुंबई स्थित जिओ वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुला है। यहां आपको एक से बढ़कर एक भारतीय और चाइनीज व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। यहां का माहौल बेहद स्टाइलिश और आरामदायक है और यहां एक बार भी मौजूद है। यहां आपको गोरमे पिज्जा भी खाने को मिलेंगे, जो इटली की याद दिला देंगे।