लंच और डिनर में बनाएं ये 5 सब्जियां, तेल की नहीं पड़ेगी जरूरत  

भारतीय खान-पान में तेल का इस्तेमाल लगभग हर सब्जी में किया जाता है। हालांकि, कुछ सब्जियों को बिना तेल के भी बनाया जा सकता है। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए तेल की जरूरत नहीं होती। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खान-पान में तेल घटाने की सलाह के मद्देनजर आप ये सब्जियां बना सकते हैं। इनकी रेसिपी भी आसान होती है और ये सेहतमंद भी हैं।

#1 आलू की सब्जी आलू की सब्जी हर घर में बनती है। इसे बिना तेल के भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उन्हें पानी में उबालें। जब आलू नरम हो जाएं तो इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें। अंत में धनिया पत्ती से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।

#2 गोभी की सब्जी गोभी की सब्जी भी बिना तेल के बनाई जा सकती है। इसके लिए गोभी के फूलों में बांट लें और फिर पानी में उबालें। जब गोभी नरम हो जाए तो इसमें हल्दी, नमक और जीरा पाउडर डालें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में धनिया पत्ती से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 पालक की दाल पालक की दाल एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे बिना तेल के बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले मूंग दाल को धोकर कुकर में उबाल लें। जब दाल नरम हो जाए तो उसमें बारीक कटी हुई पालक, हल्दी, नमक और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि पालक पूरी तरह से गल न जाए। अंत में अदरक का पेस्ट और धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें।

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#4 बैंगन का भरता बैंगन का भरता एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे बिना तेल के बनाया जा सकता है। इसके लिए बड़े आकार के बैंगन को आग पर सेंक लें, जब तक कि उसका छिलका जल न जाए। छिलका उतारकर गूदे को निकाल लें और उसे मैश कर लें। अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में धनिया पत्ती से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।