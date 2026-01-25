आज ही बदल लें रात की ये आम आदतें, बन सकती हैं बाल झड़ने का कारण

रोज-रोज सो कर उठने पर तकिया पर टूटे बाल नजर आना आम बात नहीं है। यह बालों के खराब स्वास्थ्य का बड़ा संकेत हो सकता है, जिसे आपको नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। बाल झड़ने की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है, जिसमें रात की कुछ आदतें बड़ा योगदान देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको जल्द से जल्द बदलने पर विचार करना चाहिए।

#1 गीले बालों में सोना कई लोग रात को नहाने के बाद बालों को सुखाए बिना ही सो जाते हैं। हालांकि, गीले बालों में सोना बाल झड़ने की एक बड़ी वजह है। बाल गीले होने पर सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि पानी सोखने के बाद उनकी जड़ें फूल जाती हैं। इससे उनके टूटने या जड़ से झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। गीले बालों में सोने से सिर की त्वचा के माइक्रोबायोम में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे बालों का टूटना शुरू हो जाता है।

#2 बालों को कसकर बांधना रात के वक्त अगर आप अपने बालों को कसकर बांध लेते हैं तो आज ही यह आदत बदल लें। जूड़े और चोटी जैसी टाइट हेयर स्टाइल से बाल जड़ों से लगातार खिंचते रहते हैं। इससे बालों के रोमछिद्र कमजोर हो जाते हैं और सिर के आगे वाले हिस्से के बाल स्थायी रूप से झड़ सकते हैं। ऐसे में आपको केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी बालों को ढीला ही बांधना चाहिए।

Advertisement

#3 बालों को उलझा रहने देना दिनभर हवा और प्रदूषण आदि के संपर्क में आने से बाल बुरी तरह उलझ जाते हैं। कई लोग थकान के चलते उन्हें सुलझाए बिना ही सो जाते हैं, जो उन्हें भारी पड़ सकता है। जब बाल उलझ जाते हैं तो वे काफी कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में जब आप उन्हें कंघे से सुलझाएंगे तो वे गुच्छे में टूटने लगेंगे। उलझे हुए बाल अक्सर रूखे होते हैं, जिससे उनके टूटने की संभावना और बढ़ जाती है।

Advertisement

#4 कॉटन वाला तकिया का कवर इस्तेमाल करना कॉटन के तकिया के कवर पर सोना बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। कॉटन बालों के लिए खुरदुरा होता है और ज्यादा अवशोषक होता है। सोते समय करवट बदलने से बालों और तकिए के बीच घर्षण पैदा होता है और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी के चलते बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। आपको इसके बजाय सिल्क वाला तकिया का कवर इस्तेमाल करना चाहिए, जो मुलायम होता है और बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता।