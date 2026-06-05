गुजरात: सूरत की यात्रा में इन जगहों का जरूर करें रुख
क्या है खबर?
गुजरात का एक प्रमुख शहर सूरत अपनी रेशम और हीरे की उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां की नदियों और समुद्र तटों के किनारे बसे इस शहर में कई घूमने की जगहें हैं, जो इतिहास और संस्कृति से भरी हुई हैं। सूरत की गलियों में घूमते हुए आपको पुराने समय की झलक मिलेगी। यहां की इमारतें, मंदिर और बाजार आपको एक अलग अनुभव देंगे। आइए जानें कि सूरत में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें कौन-कौन सी हैं।
#1
डुमस बीच
डुमस बीच सूरत का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां हर शाम बहुत सारे लोग आते हैं। इस बीच पर आप सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहां की रेत काली और मुलायम है, जो पैदल चलने के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के खेलने के लिए भी यह जगह बेहतरीन है। यहां कई स्टॉल भी हैं, जहां आप स्वादिष्ट नाश्ता और ठंडे पेय ले सकते हैं।
#2
सूरत किला
सूरत किला एक पुरानी जगह है, जिसे मुगलों ने बनवाया था। यह किला शहर के बीचों-बीच स्थित है और इसकी दीवारें आज भी उस समय की कहानी बयां करती हैं। इस किले में कई पुरानी इमारतें और मस्जिदें हैं, जो देखने लायक हैं। यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस किले की बनावट बहुत सुंदर है और यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है।
#3
सूरत संग्रहालय
सूरत संग्रहालय शहर के इतिहास और संस्कृति को जानने का बेहतरीन स्थान है। यहां प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, पेंटिंग्स और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो सूरत की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। इस संग्रहालय में आपको शहर की कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी कई रोचक जानकारियां मिलेंगी। यहां की प्रदर्शनी आपको सूरत के इतिहास में खो जाने पर मजबूर कर देंगी। यह संग्रहालय विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है।
#4
नवसारी बाजार
नवासारी बाजार खरीदारी करने वालों के लिए एक खास जगह है। यहां आपको कपड़े, जूते, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा यहां विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड भी उपलब्ध हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा। इस बाजार में खरीदारी करना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकते हैं।