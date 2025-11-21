उदयपुर जा रहे हैं? यहां के इन 5 स्ट्रीट फूड का जरूर लें मजा

राजस्थान के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक उदयपुर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपनी राजस्थानी संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी, जो आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराएंगी। यहां का स्ट्रीट फूड भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। आइए उदयपुर के पांच सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।

#1 प्याज की कचौड़ी उदयपुर की प्याज की कचौड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे। यह कचौड़ी बाहर से कुरकुरी और अंदर से गर्मागर्म होती है। इसे बनाने के लिए सूजी और मैदा का आटा तैयार किया जाता है, फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और कई मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को कढ़ाई में तलकर परोसा जाता है। इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ खाया जा सकता है।

#2 मिर्च वड़ा उदयपुर का मिर्च वड़ा भी बहुत मशहूर है। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है। इसे बनाने के लिए हरी मिर्च, बेसन का आटा, आलू और मसालों का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को गोल आकार में बनाकर कढ़ाई में तला जाता है। इसे गर्मागर्म परोसते समय इसके ऊपर हरी चटनी डालकर खाया जा सकता है। इसका तीखा स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा।

#3 दाल बाटी चूरमा दाल बाटी चूरमा राजस्थान की पारंपरिक डिश है, जो उदयपुर में भी बहुत पसंद की जाती है। इसमें तीन अलग-अलग व्यंजन (दाल, बाटी और चूरमा) शामिल होते हैं। बाटी को आटे से बनाया जाता है और घी में तला जाता है। दाल को राजस्थानी मसालों से बनाया जाता है। चूरमा सूजी, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इन तीनों व्यंजनों को मिलाकर खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#4 हींग कचौड़ी हींग कचौड़ी उदयपुर में बहुत लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसे बनाने के लिए आटे से गोल गोल लोई बनाकर उसमें हींग, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसालों का मिश्रण भरा जाता है। इसके बाद इस लोई को गोल आकार देकर कढ़ाई में तला जाता है। यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे गर्मागर्म परोसते समय इसके ऊपर हरी चटनी डालकर खाया जा सकता है।