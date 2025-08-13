भारत के 5 सबसे भूतिया किले, जहां का माहौल होता है बेहद रहस्यमयी और रोमांचक

भारत के किले अपने ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि, कुछ ऐसे किले भी हैं, जो अपने रहस्यमय और डरावने माहौल के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। ये किले भूतिया कहानियों और अजीब घटनाओं के कारण मशहूर हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं और रात को जागने की हिम्मत रखते हैं तो इन किलों की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए इन भूतिया किलों के बारे में जानें।

#1 राजस्थान का भानगढ़ किला राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। यह अरावली पहाड़ियों के बीचों-बीच स्थित है और इसकी संरचना मुगलों से पहले की मानी जाती है। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 1578 में करवाया था। कहा जाता है कि यहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और पर्यटकों को रात में रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। यहां तक कि स्थानीय लोग भी रात में यहां आने से बचते हैं।

#2 महाराष्ट्र का जीलिया किला महाराष्ट्र में स्थित जीलिया किला भी एक भूतिया जगह है। यह किला समुद्र तल से 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले से आसपास का नजारा बेहद सुंदर है, लेकिन इसकी दीवारों पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इसे डरावना बनाती हैं। यहां कई पर्यटक अजीब अनुभवों का जिक्र करते हैं, जिससे यह किला भूतिया कहलाया जाने लगा है।

#3 बिहार का मोतीहारी किला बिहार में स्थित मोतीहारी किला भी अपने रहस्यमयी माहौल के कारण मशहूर है। यह किला अंग्रेजों के समय में बनाया गया था और इसकी दीवारों पर अब भी उस समय की झलक देखने को मिलती है। रात के समय यहां ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे पर्यटकों को डर लगने लगता है। यहां आने की हिम्मत काफी कम लोग ही कर पाते हैं।

#4 मध्य प्रदेश का चौसठ योगिनी मंदिर किला मध्य प्रदेश में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर किला भी एक रहस्मय स्थान माना जाता है। यह किला गुना जिले में स्थित है और इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहां देवी दुर्गा सहित अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई थीं, जिनकी पूजा होती थी। कहा जाता है कि रात के समय यहां देवी-दुर्गा की छाया दिखती है, जो सभी भक्तों को नजर नहीं आती है। केवल किस्मत वाले ही उन्हें देख पाते हैं।