भरतनाट्यम डांस से जुड़ी 5 गलतियां, इनसे बचकर बेहतर होगा प्रदर्शन

भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख और पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु राज्य से आया और इसका इतिहास बहुत पुराना है। भरतनाट्यम की खासियत इसकी जटिल तकनीक और भावों की गहराई है। इस नृत्य में कलाकार अपने शरीर की मुद्राओं और चेहरे के हाव-भाव से कहानियां सुनाता है। हालांकि, कई लोग इस कला को सीखते समय कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। आइए उन गलतियों के बारे में जानें।

#1 अभ्यास के दौरान गलत मुद्रा अपनाना भरतनाट्यम में सही मुद्रा बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अभ्यास करते समय गलत मुद्रा अपना लेते हैं, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता प्रभावित होती है। गलत मुद्रा से न केवल आपका शरीर असुविधाजनक महसूस कर सकता है, बल्कि आपके नृत्य का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा सही मुद्रा पर ध्यान दें और इसे सुधारने का प्रयास करें। सही मुद्रा से आपका प्रदर्शन निखर कर सामने आएगा और आप बेहतर तरीके से नृत्य पाएंगे।

#2 समय का सही प्रबंधन न करना भरतनाट्यम सीखने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है, लेकिन कई लोग समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते। अगर आप रोज कुछ मिनट भी इस कला का अभ्यास करेंगे तो आपकी तकनीक बेहतर होगी और आप अधिक कुशल बनेंगे। नियमित अभ्यास से न केवल आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपकी भावनात्मक गहराई भी उभरकर आएगी। इसलिए समय का सही उपयोग करें और हर दिन थोड़ी देर भरतनाट्यम का अभ्यास जरूर करें।

#3 संगीत के साथ तालमेल न बैठाना भरतनाट्यम करने वाले अक्सर संगीत के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। संगीत और नृत्य के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका प्रदर्शन आकर्षक लगे। अगर आप संगीत के साथ अच्छी तरह तालमेल बैठाएंगे तो आपका नृत्य और भी सुंदर लगेगा। इसके लिए आपको पहले संगीत की धुन को अच्छी तरह समझना होगा और उसके अनुसार अपने कदमों को सेट करना होगा। नियमित अभ्यास से आप इस कला में माहिर हो सकते हैं।

#4 हाथों की मुद्राओं पर ध्यान न देना भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राएं बहुत अहम होती हैं, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हाथों की सही मुद्राएं आपके नृत्य को जीवंत बनाती हैं इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। अगर आप अपने हाथों की मुद्राओं को सही तरीके से निभाएंगे तो आपका नृत्य और भी आकर्षक लगेगा। नियमित अभ्यास से आप इस कला में माहिर हो सकते हैं और आपके प्रदर्शन में चार चांद लग जाएंगे।