इडली बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद में नहीं आएगा कोई फर्क

इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो अब पूरे देश में पसंद किया जाने लगा है। यह हल्का और पौष्टिक होता है इसलिए नाश्ते में शामिल करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद और बनावट प्रभावित होती है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको इडली बनाते समय बचना चाहिए ताकि आपको बेहतरीन इडली मिल सके।

#1 दाल और चावल का अनुपात सही न होना इडली के लिए दाल और चावल का सही अनुपात बहुत जरूरी है। अगर आप इसका सही अनुपात नहीं रखते हैं तो इससे न तो इडली का स्वाद अच्छा आता है और न ही इसकी बनावट। आमतौर पर इडली के लिए एक भाग दाल और दो भाग चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें दाल की मात्रा अधिक रखेंगे तो इडली सख्त हो जाएगी, वहीं चावल अधिक रखने पर इडली चिपचिपी हो जाएगी।

#2 बैटर को ठीक से पीसना इडली के घोल को ठीक से पीसना बहुत जरूरी है। अगर घोल को ठीक से नहीं पीसा जाता है तो इससे न केवल इडली का स्वाद खराब होगा, बल्कि इसकी बनावट भी बिगड़ जाएगी। घोल को पीसते समय उसे हल्का-हल्का दबाते हुए पीसें ताकि वह फूले और उसमें हवा मिल सके। इससे घोल में खमीर उठेगा और इडली हल्की और फूली-फूली बनेगी। इसके लिए आप मिक्सी या पीसने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।

#3 घोल को ज्यादा देर तक छोड़ना घोल को ज्यादा देर तक छोड़ने से उसमें खमीर उठने की बजाय खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए घोल को हमेशा आठ से दस घंटे के लिए ही ढककर रखें। अगर आप गर्मी वाले स्थान पर घोल रखते हैं तो यह जल्दी खमीर उठाएगा और सही तरह से फुलेगा। इसके अलावा घोल को ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें क्योंकि इससे घोल में हवा लगने से यह खराब हो सकता है।

#4 स्टीमर की तैयारी ठीक से न होना इडली बनाने से पहले स्टीमर की सही तरह से तैयारी करना बहुत जरूरी है। स्टीमर को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही उसमें इडली स्टैंड रखें। अगर स्टीमर पर्याप्त गर्म नहीं होगा तो इडली अच्छी तरह से नहीं पकेंगी और उनका स्वाद भी खराब होगा। इसके अलावा स्टीमर में पानी डालकर उसे अच्छे से गर्म करें, फिर इडली स्टैंड पर थोड़ा तेल लगाकर उस पर घोल डालें और ढक्कन लगाकर इडली को पकने दें।