हर चेहरे पर सही से कंटूरिंग करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

कंटूरिंग एक मेकअप तकनीक है, जो चेहरे की बनावट को उभारने और छिपाने में मदद करती है। सही कंटूरिंग करने के लिए चेहरे की बनावट को समझना जरूरी है। इस लेख में हम आपको अलग-अलग चेहरे की बनावट के लिए उपयुक्त कंटूरिंग टिप्स देंगे, जिससे आप अपने चेहरे को बेहतरीन तरीके से सजा सकें। इसके साथ ही हम आपको सही उत्पादों के चयन और उपयोग की भी जानकारी देंगे ताकि आपका मेकअप बेहतरीन दिखे।

#1 गोल चेहरे पर कंटूरिंग करने का तरीका गोल चेहरे पर कंटूरिंग करते समय ध्यान रखें कि आप किन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। गोल चेहरे वाले लोगों को अपने गालों के निचले हिस्से और माथे के किनारों पर कंटूरिंग करनी चाहिए। इससे उनका चेहरा थोड़ा लंबा और पतला दिखेगा। इसके लिए गहरे भूरे रंग का उपयोग करें और इसे हल्के हाथों से फैलाएं ताकि कोई धारियां न बनें। इस तरह की कंटूरिंग से आपका चेहरा संतुलित और आकर्षक दिखेगा।

#2 अंडाकार चेहरे पर कंटूरिंग कैसे करें? अंडाकार चेहरे वाले लोगों के लिए कंटूरिंग करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उनके चेहरे की बनावट पहले से ही संतुलित होती है। अंडाकार चेहरे पर कंटूरिंग करने के लिए गहरे भूरे रंग का उपयोग करें और इसे गालों के निचले हिस्से, माथे के किनारों और जबड़े की रेखा पर लगाएं। इससे आपके चेहरे की विशेषताएं उभरकर सामने आएंगी और आपका मेकअप अधिक आकर्षक दिखेगा। हल्के हाथों से कंटूरिंग करें ताकि कोई धारियां न बनें।

#3 चौकोर चेहरे पर ऐसे करें कंटूरिंग चौकोर चेहरे वाले लोगों के लिए कंटूरिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उनके चेहरे की बनावट पहले से ही मजबूत होती है। चौकोर चेहरे पर कंटूरिंग करते समय आपको अपने चेहरे की तीखी रेखाओं को नरम करना होता है। इसके लिए आप गहरे भूरे रंग का उपयोग करें और इसे जबड़े की रेखा पर लगाएं ताकि वह थोड़ी गोल दिखे। इसके अलावा माथे के किनारों पर भी हल्की कंटूरिंग करें ताकि संतुलन बना रहे।

#4 लंबे चेहरे पर कंटूरिंग कैसे करें? लंबे चेहरे वाले लोगों का चेहरा लंबा और पतला होता है। ऐसे चेहरे पर कंटूरिंग करते समय आपको गालों के निचले हिस्से, माथे के किनारों और ठुड्डी पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गहरे भूरे रंग का उपयोग करें और इसे हल्के हाथों से फैलाएं ताकि कोई धारियां न बनें। इस तरह की कंटूरिंग से आपका चेहरा संतुलित और आकर्षक दिखेगा। इसके अलावा आप अपने गालों के ऊपरी हिस्से पर हल्का चमकीला रंग भी लगा सकते हैं।