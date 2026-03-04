गर्मियों के दौरान मेकअप करते समय महिलाएं इन 5 बातों का रखें ध्यान

गर्मियों के दौरान मेकअप करते समय खास सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि इस मौसम में पसीने और उमस के कारण मेकअप जल्दी खराब हो सकता है। इसके अलावा त्वचा पर चिपचिपाहट और असुविधा भी हो सकती है। इसलिए मेकअप करते समय थोड़ी देखभाल जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान भी सुंदर दिख सकती हैं।

#1 त्वचा को नमी देना है जरूरी गर्मियों में त्वचा को नमी देना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप अपने चेहरे को साफ करें और फिर उस पर एक हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और मुलायम रहेगी। इसके बाद एक प्राइमर लगाएं, जो आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करेगा। इसके बाद चेहरे पर एक हल्का टोनर स्प्रे करें, जिससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और मेकअप भी आसानी से लगेगा।

#2 सही फाउंडेशन का करें चयन गर्मियों के दौरान ऐसे फाउंडेशन का चयन करें, जिनमें तेल न हो और जो हल्के हों ताकि चेहरे पर चिपचिपाहट न हो। टिंटेड मॉइस्चराइजर या हल्की क्रीम का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपकी त्वचा को ताजगी भरी दिखाएगा, बल्कि उसे सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाएगा। इसके अलावा ये क्रीम त्वचा को पोषण भी देंगी और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखेंगी।

#3 आंखों के मेकअप पर दें ध्यान आंखों के मेकअप के लिए पानी से खराब न होने वाले मस्कारा और आईलाइनर का इस्तेमाल करें ताकि पसीने से आपका मेकअप खराब न हो। हल्के रंगों की आईशैडो का उपयोग करें, जो आपकी आंखों को ताजगी भरी और चमकदार दिखाएंगे। इसके अलावा आईशैडो को अच्छी तरह मिलाना न भूलें ताकि कोई कठोर रेखाएं न दिखें। अगर आप चाहें तो काजल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

#4 लिपस्टिक का चयन करते समय बरतें सावधानी गर्मियों में लिपस्टिक चुनते समय हल्के रंगों का चयन करें, जैसे कि गुलाबी या आड़ू। ये रंग न केवल आपके होंठों को निखारेंगे बल्कि उन्हें प्राकृतिक रूप से चमकदार भी बनाएंगे। लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों को साफ करें और उन पर लिप बाम लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम और नमी से भरपूर रहेंगे। अगर आप लंबे समय तक टिकाऊ लिपस्टिक चाहते हैं तो बिना चमक वाली लिपस्टिक का चयन करें।