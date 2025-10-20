स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी-बूटी है जिनसेंग, जानिए इसका सेवन करने के मुख्य लाभ

जिनसेंग एक औषधीय जड़ी-बूटी है, जो सदियों से पारंपरिक चीनी और कोरियाई चिकित्सा में शामिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे एक मूत्रवर्धक, पाचन सहायक, टॉनिक और उत्तेजक के रूप में मान्यता दी है। यह एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और कोरियाई स्किनकेयर उत्पादों में खास तौर पर शामिल किया जाता है। अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो आपको ये 5 स्वास्थ्य लाभ मिल जाएंगे।

#1 बढ़ती है ऊर्जा जिनसेंग को खान-पान का हिस्सा बनाने से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इस जड़ी-बूटी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होती है। यह ऊर्जा को बढ़ाने में योगदान देने वाला अहम हार्मोन होता है। जिनसेंग के सेवन से आपको स्थाई ऊर्जा मिलेगी, यानि कि वह अचानक से बढ़कर अचानक घटेगी नहीं। आप इसकी चाय को कॉफी यानि कैफीन के विकल्प के रूप में पी सकते हैं।

#2 दिमाग के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अगर आपको किसी भी काम में ध्यान लगाने में कठिनाई होती है तो जिनसेंग का सेवन शुरू करें। यह डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इनकी मदद से मूड बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। साथ ही इसे डाइट का हिस्सा बनाने से संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता भी बेहतर होती है।