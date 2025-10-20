LOADING...
स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी-बूटी है जिनसेंग, जानिए इसका सेवन करने के मुख्य लाभ

लेखन सयाली
Oct 20, 2025
08:26 pm
क्या है खबर?

जिनसेंग एक औषधीय जड़ी-बूटी है, जो सदियों से पारंपरिक चीनी और कोरियाई चिकित्सा में शामिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे एक मूत्रवर्धक, पाचन सहायक, टॉनिक और उत्तेजक के रूप में मान्यता दी है। यह एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और कोरियाई स्किनकेयर उत्पादों में खास तौर पर शामिल किया जाता है। अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो आपको ये 5 स्वास्थ्य लाभ मिल जाएंगे।

#1

बढ़ती है ऊर्जा

जिनसेंग को खान-पान का हिस्सा बनाने से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इस जड़ी-बूटी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होती है। यह ऊर्जा को बढ़ाने में योगदान देने वाला अहम हार्मोन होता है। जिनसेंग के सेवन से आपको स्थाई ऊर्जा मिलेगी, यानि कि वह अचानक से बढ़कर अचानक घटेगी नहीं। आप इसकी चाय को कॉफी यानि कैफीन के विकल्प के रूप में पी सकते हैं।

#2

दिमाग के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

अगर आपको किसी भी काम में ध्यान लगाने में कठिनाई होती है तो जिनसेंग का सेवन शुरू करें। यह डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इनकी मदद से मूड बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। साथ ही इसे डाइट का हिस्सा बनाने से संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता भी बेहतर होती है।

#3

प्रतिरक्षा प्रणाली होती है मजबूत

अगर आप नियमित रूप से जिनसेंग का सेवन करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर हो सकती है। इसमें जिनसेनोसाइड्स नाम का सक्रीय यौगिक मौजूद होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यह बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इतना ही नहीं, जिनसेंग को खान-पान में शामिल करने से आप संक्रमण जैसी बीमारियों से जल्दी उबर भी पाएंगे।

#4

तनाव से मिलता है छुटकारा

जिनसेंग जड़ी-बूटी तनाव को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाती है। यह शरीर के हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-एड्रेनल (HPA) अक्ष को और तनाव हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही यह कोर्टिसोल को भी नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को आराम मिल जाता है और चिंता कम हो जाती है। इसके नियमित सेवन से आपका मूड भी अच्छा रहने लगेगा और आप खुशहाल महसूस करेंगे। जानिए जिनसेंग की चाय से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

#5

दिल के लिए फायदेमंद

जिनसेंग दिल के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में योगदान दे सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने और सूजन को घटाने वाले गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और धमनियों की दीवारों में आई सूजन को कम करने में भी मदद करता है। इससे हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जिनसेंग के जरिए आपकी त्वचा को भी कई लाभ मिल सकते हैं।