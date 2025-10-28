बिहार में बनने वाली ये पारंपरिक सब्जियां उंगलियां चाटने पर कर देंगी मजबूर, खा कर देखें

बिहार न केवल अपनी संस्कृति, बल्कि अपने लजीज खान-पान के लिए भी जाना जाता है। इस राज्य के पारंपरिक भोजन में ताजा सब्जियां, सरसों के तेल और कई मसालों का संयोजन मिलता है, जो मन को तृप्त कर देता है। आपने बाटी चोखा तो कई बार खाया होगा, लेकिन अगर आप बिहारी सब्जियों का स्वाद चखेंगे तो अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के लेख में हम आपको बिहार की 5 स्वादिष्ट सब्जियों की रेसिपी बताने वाले हैं।

#1 कढ़ी बड़ी बिहार में कढ़ी को कढ़ी बड़ी कहते हैं, जिसमें दही से कढ़ी तैयार की जाती है और उसमें बड़ी यानि पकौड़े डाले जाते हैं। बड़ी बनाने के लिए बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन, हल्दी, ईनो और नमक मिलाकर पकौड़े तल लें। अब दही, नमक, बेसन और हल्दी में पानी मिलाकर कढ़ी का मिश्रण तैयार करें। कढ़ाई में इसे पकाएं और सरसों, तेज पत्ता, जीरा, लहसुन, मिर्च और मिर्च पाउडर का तड़का लगाएं। अंत में इसमें बड़ी डालें।

#2 बिहारी दम आलू बिहार के लोग दम आलू भी अलग अंदाज में बनाते हैं। इसकी रेसिपी की शुरुआत आलू में छेद बनाने से होती है। इसके बाद इन्हें सरसों के तेल में तला जाता है। कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा और प्याज-लहसुन का पेस्ट भूना जाता है। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाया जाता है। इसमें टमाटर का पेस्ट, नमक और मलाई डालकर पकाने के बाद आलू मिलाए जाते हैं।

#3 चना घुघनी बिहारी स्टाइल चना घुघनी बनाने के लिए काले चने को रातभर भिगो लें। इसके बाद मिक्सी में लहसुन, जीरा, काली मिर्च और अदरक को दरदरा पीस लें। अब कुकर को आंच पर चढ़ाएं और उसमें सरसों का तेल गर्म करें। इसमें जीरा, खड़े मसाले, लाल मिर्च और प्याज डालकर भून लें। प्याज के सुनहरे होने के बाद इसमें लहसुन वाला पेस्ट और मसाले डालकर भूनें। अंत में इसमें चना और पानी डालकर मिलाएं और कुकर बंद करके पका लें।

#4 आलू बैंगन की सब्जी बिहार में आलू बैंगन की सब्जी भी पसंद की जाती है, जिसे बनाना आसान है। इसके लिए बैंगन को काट लें। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, तेज पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज भून लें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे टमाटर डालकर भूनें। इसमें लहसुन और लाल मिर्च की चटनी और सभी मसाले मिला दें। मसाला पकने के बाद इसमें आलू, बैंगन और पानी डालें और ढककर पका लें।