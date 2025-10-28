साड़ी पहनने वाली है? इस तरीके से बनाएं परफेक्ट प्लेट्स

साड़ी भारतीय महिलाओं के लिए एक बेहद खूबसूरत और पारंपरिक परिधान है। इसे सही तरीके से पहनना एक कला है, जिसे सीखना और समझना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप साड़ी की प्लेट्स को सही तरीके से बना सकती हैं और अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। सही तरीके से साड़ी पहनने से आप न केवल सुंदर दिखेंगी बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगी।

#1 सही साड़ी का चयन करें साड़ी चुनते समय उसके कपड़े, रंग और डिजाइन पर ध्यान दें। सूती, रेशम या जॉर्जेट जैसी सामग्री की साड़ियां सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि ये आरामदायक होती हैं। रंगों का चयन अपने त्वचा के रंग और मौके के हिसाब से करें। शादी-ब्याह या त्योहारों के लिए भारी कढ़ाई वाली बनारसी साड़ी चुनें, जबकि रोजमर्रा के उपयोग के लिए हल्के और सरल डिजाइन वाली साड़ियां बेहतर होती हैं।

#2 पल्लू को सही तरीके से सजाएं पल्लू साड़ी का सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसे सही तरीके से सजाना जरूरी है। पल्लू को कंधे पर अच्छे से फिक्स करें ताकि वह बार-बार न हिले। अगर पल्लू भारी हो तो उसे कंधे पर पलटकर पिन करें और हल्के कपड़े वाले पल्लू को बिना किसी पिन के छोड़ दें ताकि वह हवा में उड़ सके। इसके अलावा पल्लू को थोड़ा ढीला रखें ताकि वह देखने में भी अच्छा लगे और आरामदायक भी महसूस हो।

#3 कमर पर ध्यान दें कमर को सही तरीके से बांधना बहुत जरूरी है ताकि साड़ी अच्छी तरह से सेट हो सके। इसके लिए पहले पेटीकोट पहनें, फिर साड़ी का पहला पल्लू पेटीकोट में डालें। इसके बाद साड़ी को घुमाते हुए कमर पर लपेटें और अंत में पल्लू को कंधे पर फिक्स करें। अगर आपकी साड़ी भारी हो तो उसे ढंग से बांधना मुश्किल हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और धीरे-धीरे इसे बांधें।