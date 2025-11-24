बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने कहा दुनिया को अलविदा, उनसे सीखें जीवन के ये अहम सबक

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से बॉलीवुड समेत देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बतौर अभिनेता सफर शुरू करने वाले धर्मेंद्र सबसे दिग्गज कलाकारों में गिने जाते थे। वह आखिरी बार 2024 की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे। आप धर्मेंद्र जितने महान बनने के लिए उनके ये जीवन सबक सीख सकते हैं।

#1 जीवन के छोटे-छोटे पलों को दिल खोल कर जीना धर्मेंद्र केवल बड़े परदे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी खुशमिजाज थे। वह छोटी-छोटी चीजों में खुशियां तलाशते थे और हर लम्हें को खुलकर जीते थे। एक दफा उन्होंने कहा था, "जीवन में मिलने वाली छोटी-छोटी चीजों को लेकर मुझमें बच्चों जैसा उत्साह है।" वह हमें सिखा गए हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि खुश रहने के लिए हमेशा कोई वजह चाहिए हो। जीवन के हर पल को दिल खोलकर जीने से भी खुशी बढ़ती है।

#2 अपना उत्साह जीवित रखें धर्मेंद्र जीवन और काम के प्रति अपने उत्साह को जीवित रखने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। वह अक्सर कहा करते थे कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है और हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक और ऊर्जावान रखना चाहिए। वह यह सोचकर हमेशा उत्साहित रहते थे कि अपनी आने वाली फिल्म में वह किस तरह का रोल अदा करेंगे।

#3 जीवन में कोई पछतावा न रखें धर्मेंद्र ने अपना पूरा जीवन संतोष से जिया। इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें कभी किसी बात का पछतावा नहीं हुआ। वह कहते थे, "मेरी आत्मा शुद्ध है, वह मुझे बताती है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं।" वह एक अच्छे अभिनेता से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। उनकी ये दोनों ही इच्छाएं पूरी हुईं, जिसका सबूत उनके प्रशंसकों की नम आखें देती हैं।

#4 समय के साथ खुद को बदलें धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को अपने जीवन के 65 साल दिए और 300 फिल्मों में काम किया। हर दौर में उनका अभिनय बेहतर हुआ और अंदाज बदलता गया। इसके पीछे यह वजह थी कि वह समय के साथ खुद को बदलने में विश्वास रखते थे। वह कहते थे, "हर दशक में दर्शकों की पसंद बदल जाती है।" ऐसे में वह दर्शकों को खुश करने के लिए नए और चुनौतीपूर्ण रोल अपनाया करते थे। आपको भी समय के साथ विकसित होना चाहिए।