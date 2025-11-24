इन जानवरों की जीभ होती है सबसे लंबी, जानिए इनके बारे में

आमतौर पर हमें लगता है कि किसी जानवर की जीभ लंबी नहीं होती होगी, लेकिन कई ऐसे जानवर हैं, जिनकी जीभ लंबी होती है। दरअसल, लंबी जीभ वाले जानवर अपने भोजन को पाने और खाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जिनकी जीभ सबसे लंबी होती है। यहां जानिए उन जानवरों के बारे में जिनकी जीभ सबसे लंबी होती है।

#1 विशाल चींटीखोर विशाल चींटीखोर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एक अनोखे जानवर हैं, जिनकी जीभ भी काफी लंबी होती है। यह जानवर मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करते हैं, जिसे वे अपनी लंबी जीभ की मदद से पकड़ते हैं। उनकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वे बिना अपने पंजों को जमीन पर रखे ही अपने भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस खासियत के कारण उन्हें अपने भोजन को पाने में कोई मुश्किल नहीं होती।

#2 जिराफ जिराफ अफ्रीका के बड़े जानवरों में से एक हैं, जिनकी लंबी गर्दन और पैरों के साथ-साथ उनकी जीभ भी काफी लंबी होती है। जिराफ अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल पेड़ों से पत्ते तोड़ने और खाने के लिए करते हैं। उनकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वे आसानी से ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जिराफ की जीभ काफी मोटी और चिकनी होती है, जिससे उन्हें अपनी जीभ से पत्ते तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती।

#3 पैंगोलिन पैंगोलिन एक खास जानवर है, जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी खासियत इसकी लंबी जीभ होती है, जिसका उपयोग पेंगोलिन अपने भोजन को पाने और खाने के लिए करता है। पैंगोलिन मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करता है, जिसे वह अपनी लंबी जीभ की मदद से पकड़ता है। पैंगोलिन की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह बिना अपने पंजों को जमीन पर रखे ही अपने भोजन तक पहुंच सकता है।

#4 गिरगिट गिरगिट एक प्रकार का छिपकली परिवार का सदस्य है, जिसकी विशेषता बदलती रंगत होती है। गिरगिट की जीभ भी बहुत लंबी होती है, जिसका इस्तेमाल वह कीड़ों को पकड़ने के लिए करता है। गिरगिट अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल तेजी से करता है ताकि वह अपने भोजन को आसानी से पकड़ सके। गिरगिट की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह बिना अपने शरीर को हिलाए ही अपने भोजन तक पहुंच सकता है।