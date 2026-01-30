चीतों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा

चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार 104-120 किमी प्रति घंटा होती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ये 100 मीटर की रेस को 3 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। हालांकि, इनसे जुड़े और भी कई ऐसे रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन तथ्यों से अब तक ज्यादातर लोग अनजान रहे हैं और ये ही चीतों को खास बनाते हैं।

#1 चीतों की आंखों की बनावट होती है अलग चीतों की आंखों की बनावट बाकी जानवरों से अलग होती है। इनके पास एक खास तरह की पलक होती है, जो इनकी आंखों को साफ रखने में मदद करती है। इसके अलावा चीतों की आंखों में मौजूद खास ग्रंथियां इन्हें तेज धूप में भी साफ देखने में मदद करती हैं। ये ग्रंथियां इनकी आंखों को प्राकृतिक धूप से बचाने वाली परत की तरह काम करती हैं। इस कारण चीतों को तेज धूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं होती।

#2 चीतों की पूंछ होती है लंबी चीतों की पूंछ काफी लंबी होती है, जिसका एक खास काम होता है। उनकी पूंछ उन्हें प्राकृतिक रूप से दिशा बदलने में मदद करती है। तेज गति से दौड़ते समय इनकी पूंछ अचानक दिशा बदलने में सहायक होती है, जैसे गाड़ी की दिशा बदलने के लिए दिशा नियंत्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह पूंछ इनके शरीर के संतुलन को भी बनाए रखती है और इन्हें तेज दौड़ने में मदद करती है।

#3 चीतों की आवाज होती है पतली चीते बिल्लियों के परिवार से आते हैं और देखने में डरावने लगते हैं। हालांकि, इस जंगली जानवर की आवाज इसके रूप से मेल नहीं खाती। चीतों की आवाज असल में काफी पतली होती है, जो बिल्ली से काफी मिलती-जुलती है। चीते अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ते नहीं हैं, बल्कि कई तरह की अनोखी आवाजें निकालते हैं। ये तेज आवाज में चहचहाते, गुर्राते, फुफकारते और भौंक सकते हैं।

#4 चीतों की नस्लें होती हैं अलग-अलग दुनिया में चीतों की कई अलग-अलग नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें एशियाई चीताज, अफ्रीकी चीताज और भारतीय चीताज शामिल हैं। इन नस्लों की पहचान इनके शरीर के आकार, रंग और अन्य विशेषताओं से होती है। एशियाई चीते आमतौर पर छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी चीताज बड़े आकार के होते हैं। भारतीय चीते का रंग हल्का होता है और ये आकार में भी बड़े होते हैं। इन नस्लों में कई शारीरिक अंतर पाए जाते हैं।