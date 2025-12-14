दुनिया के 5 सबसे कम देखे जाने वाले देश, जिनकी खूबसूरती भी कर देगी मंत्रमुग्ध

दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनकी अपनी खासियत होती हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा देश बाकियों की चलने में ज्यादा प्रचिलित हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं देशों की यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी रह जाते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताने वाले हैं, जो दुनिया में सबसे कम देखे गए हैं।

#1 तुवालु दुनिया का सबसे कम देखा जाने वाला देश तुवालु है, जो एक सबसे छोटे देशों में से एक है। यह हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, जिसमें 9 छोटे आइलैंड शामिल हैं। हर साल यहां केवल 3,700 लोग ही यात्रा करने आते हैं। इसका एक कारण इसकी कम लोकप्रियता है तो दूसरा यहां तक जाने वाली चुनिंदा फ्लाइट हैं। तुवालु समुद्र के बढ़ते जलस्तर के चलते खतरे में है। ऐसे में आपको एक बार यहां जरूर जाना चाहिए।

#2 किरिबाती इस सूची में दूसरा स्थान किरिबाती का है, जो ओशिनिया में स्थित देश है। हर साल यहां महज 4,000 ही यात्री आते हैं। किरिबाती 35 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्र में फैला हुआ है, इसलिए यहां घूमना-फिरना आसान नहीं है। इसका मुख्य अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दक्षिण तारावा में बना है, जहां पहुंचना भी मुश्किल होता है। साथ ही यह देश विकसित न होने के कारण भी लोगों की पसंद नहीं बन पा रहा है।

#3 मार्शल द्वीप मार्शल आइलैंड पैसिफिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों और कोरल एटोल की एक फैली हुई श्रृंखला है। यह हवाई और फिलीपींस के बीचों-बीच बसा हुआ है। इस देश को देखने के लिए सालाना 6000 से भी कम लोग जाते हैं। यह देश अपने बिकिनी एटोल में होने वाले न्यूक्लियर परीक्षण के इतिहास के चलते बदनाम है, तभी ज्यादा लोग यहां छुट्टियां बिताने नहीं जाते। साथ ही यह देश अपने पर्यटन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता।

#4 तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान एशिया का कम प्रचिलित देश है, जहां का पर्यटन बहुत कम है। यहां साल में केवल 7-9 हजार लोग ही यात्रा करने जाते हैं। यह दुनिया के सबसे आरक्षित देशों में से एक है। इसे देखने के लिए वीजा की जरूरत होती है, जिसे पाना मुश्किल होता है। आमतौर पर यहां सभी को गाइड के साथ ही घूमना पड़ता है। यहां पहुंचने के बाद आप गैस क्रेटर यानि 'डोर टू हेल' और सफेद संगमरमर से बना शहर देख सकेंगे।