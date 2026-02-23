स्विट्जरलैंड में स्थित हैं ये 5 झीलें, एक बार घूमने जरूर जाएं

स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की झीलें साफ पानी और हरे-भरे पहाड़ों से घिरी होती हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। इन झीलों के किनारे बैठकर आराम करने और प्रकृति का आनंद लेने का एक अद्भुत अनुभव मिलता है। यहां का पानी इतना साफ है कि इनमें तैरना भी एक अलग अनुभव होता है। आइए स्विट्जरलैंड की पांच बेहतरीन झीलों के बारे में जानते हैं।

#1 जेनेवा झील जेनेवा झील को स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची झीलों में से एक माना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 2,267 मीटर है। इस झील का पानी नीला और साफ है, जो आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाता है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर किनारे बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां तस्वीरें लेने का भी एक बेहतरीन मौका मिलता है।

#2 ल्यूसर्न झील ल्यूसर्न झील स्विट्जरलैंड के शहर लुसेर्न के पास स्थित है। यह झील अपने साफ पानी और सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर किनारे बैठकर शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आसपास कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को देख सकते हैं। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यह स्थान पर्यटकों के लिए आदर्श है।

Advertisement

#3 ब्रिएन्ज झील ब्रिएन्ज झील इंटरलेकन शहर के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 564 मीटर है। इस झील का पानी नीला और साफ है, जो आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाता है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर किनारे बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां तस्वीरें लेने का भी एक बेहतरीन मौका मिलता है। यह झील अपने शांत माहौल और सुंदर दृश्यों के लिए जानी जाती है।

Advertisement

#4 थुन झील थुन झील इंटरलेकन शहर के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 404 मीटर है। इस झील का पानी नीला और साफ है, जो आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाता है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर किनारे बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आसपास कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को देख सकते हैं।