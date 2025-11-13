सप्लीमेंट्स का सेवन करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा

आजकल लोग सप्लीमेंट्स का सहारा लेकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, बिना जानकारी के सप्लीमेंट्स का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिनसे आप सप्लीमेंट्स का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आप कई बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आइए इन बातों के बारे में जानते हैं।

#1 सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है या नहीं? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको सच में सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है या नहीं। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपकी डाइट संतुलित है और आप स्वस्थ भोजन करते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी खास बीमारी का इलाज चल रहा है तो डॉक्टर के कहने पर ही सप्लीमेंट्स लें।

#2 डॉक्टर की सलाह लें सप्लीमेंट्स लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों के अनुसार ही सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देंगे। वे आपको सही मात्रा और समय भी बताएंगे, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा डॉक्टर आपके शरीर की जरूरतों के हिसाब से ही सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देंगे और आपको किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाएंगे। इसलिए बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट्स लेने से बचें और हमेशा विशेषज्ञ की राय पर भरोसा करें।

#3 प्राकृतिक स्रोतों से पोषण प्राप्त करें अगर आप सप्लीमेंट्स लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका शरीर पर्याप्त पोषण प्राप्त कर रहा है या नहीं तो इसके लिए प्राकृतिक स्रोतों पर ध्यान दें। हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज आदि प्राकृतिक स्रोतों से आपको सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकते हैं। इनका सेवन न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है और आपको कई बीमारियों से बचाए रखता है।

#4 ज्यादा मात्रा से बचें सप्लीमेंट्स की ज्यादा मात्रा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हमेशा बताई गई मात्रा में ही सप्लीमेंट्स लें। ज्यादा मात्रा से आपके शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है जैसे कि उल्टी, दस्त, सिरदर्द आदि। इसके अलावा यह आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी कमजोर कर सकता है और आपको कई अन्य बीमारियों का शिकार बना सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स लेते समय हमेशा सावधानी बरतें और डॉक्टर की सलाह पर ही उन्हें लें।