शादी से पहले त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं ये 5 जूस

शादी के दिन हर कोई सबसे अच्छा दिखना चाहता है। इसके लिए सिर्फ मेकअप ही नहीं, बल्कि सही खान-पान भी जरूरी होता है। सुबह का नाश्ता खासकर बहुत अहम है क्योंकि यह पूरे दिन की शुरुआत करता है। अगर आप अपनी त्वचा को निखारना चाहते हैं तो कुछ खास जूस का सेवन कर सकते हैं। ये जूस न केवल आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपको तरोताजा भी महसूस कराएंगे। आइए इन जूस की रेसिपी जानते हैं।

#1 गाजर और संतरे का जूस गाजर और संतरे का जूस विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ गाजर को अच्छे से धोकर काट लें, फिर संतरे का रस निकालें। अब इन दोनों को जूसर में डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर इसका सेवन करें। यह जूस आपकी त्वचा को निखारने में मदद करेगा।

#2 पपीता और नींबू का जूस पपीता और नींबू का जूस पाचन तंत्र को सुधारने के साथ-साथ त्वचा को भी निखारता है। इसे बनाने के लिए पपीते के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और नींबू का रस निकाल लें। अब इन दोनों को जूसर में डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसमें थोड़ी शहद मिलाएं। यह जूस आपकी त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करेगा और आपको ताजगी का एहसास दिलाएगा।

#3 खीरे और अदरक का जूस खीरा और अदरक का जूस त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे ताजगी भी देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ खीरे को धोकर काट लें, फिर अदरक की छोटी-छोटी टुकड़े कर लें। अब इन दोनों को जूसर में डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। यह जूस आपकी त्वचा को ताजगी देगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।

#4 अनार और पुदीने का जूस अनार और पुदीने का जूस एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के दानों को निकाल लें, फिर पुदीने की पत्तियों को धोकर रखें। अब इन दोनों को जूसर में डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालें और इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं। यह जूस आपकी त्वचा को निखारने में मदद करेगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।