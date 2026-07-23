पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें

मानसून में फर्श की सफाई के लिए पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, महकेगा आपका घर

लेखन सयाली 10:09 am Jul 23, 202610:09 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान घर में एक अलग-सी गंध आने लगती है। इसकी वजह है कि इस मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और घर में सीलन जैसी महक आने लगती है। हालांकि, अगर घर के फर्श को अच्छे से साफ किया जाए तो इस गंध से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इसके लिए फर्श की सफाई के पानी में कुछ चीजें मिलाकर ही पोछा लगाना सही रहता है।