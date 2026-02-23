गर्मी के लिए बेहतरीन हैं ये इंडो-वेस्टर्न कपड़े, पहनकर आप दिखेंगी सबसे स्टाइलिश

गर्मी का मौसम अपने साथ नए रंग और स्टाइल लेकर आता है। इस मौसम में महिलाएं अपने कपड़ों में भी ताजगी चाहती हैं, ताकि गर्मी न महसूस हो। इंडो-वेस्टर्न कपड़े इस मौसम के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे कपड़ों के बारे में बताएंगे, जो वसंत ऋतु में आपको खास और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

#1 फूलों के प्रिंट वाले कपड़े फूलों के प्रिंट हमेशा से ही गर्मी और वसंत ऋतु का हिस्सा रहे हैं। इन प्रिंट में गुलाब और सूरजमुखी जैसी कई फूलों के डिजाइन होते हैं, जो आपको ताजगी भरा महसूस कराते हैं। आप इन प्रिंट वाली कुर्तियों या ड्रेस को पहन सकती हैं, जो आपको एक कोमल और मनोहर लुक देंगी। इसके अलावा आप इन प्रिंट वाले टॉप को जींस या लेगिंग के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#2 खादी की इंडो-वेस्टर्न ड्रेस गर्मी के दौरान खादी कपड़ा पहनना ठंडक महसूस करने का अच्छा तरीका हो सकता है। आप इस कपड़े से बनी इंडो-वेस्टर्न ड्रेस का चुनाव करके सबसे आकर्षक नजर आ सकती हैं। इस ड्रेस में आप सबसे अलग और खास लगेंगी और आपको गर्मी भी नहीं महसूस होगी। आप पारंपरिक प्रिंट, लेकिन वेस्टर्न डिजाइन और स्टाइल वाली ड्रेस ले सकती हैं। इसमें आपको दोनों शैलियों का संगम मिल जाएगा, जो सादगी भरा और सुंदर लगेगा।

#3 फारसी सलवार-कमीज पिछले कुछ सालों में फारसी सलवार-कमीज की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यह एक पाकिस्तानी परिधान होता है, जो अब भारत की महिलाओं का भी पसंदीदा बन रहा है। इसमें ढीला-ढाला कुर्ता पहना जाता है और उसके साथ एक ढीली सलवार स्टाइल की जाती है। साथ ही एक दुपट्टा भी ओढ़ा जाता है, जो पूरे लुक में चार चांद लगा देता है। यह आउटफिट त्योहार के लिए आदर्श रहेगा और इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी।

#4 प्लाजो और क्रॉप टॉप इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पसंद करने वाली महिलाएं प्लाजो और क्रॉप टॉप का मेल भी अपना सकती हैं। प्लाजो भारतीय कपड़ों में खास तौर से लोकप्रिय है, वहीं क्रॉप टॉप एक पश्चिमी पहनावा है। आप फूलों वाले प्रिंट और जीवंत रंगों वाला प्लाजो चुन सकती हैं। इसके ऊपर एकल रंग वाला सुंदर-सा क्रॉप टॉप स्टाइल करें। अगर आप टैनिंग से बचना चाहती हैं तो टॉप के ऊपर से एक लिनन शर्ट भी लेयर कर लें।