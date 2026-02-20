प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये 5 स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन, डाइट का बनाएं हिस्सा

प्रोटीन शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के विकल्पों में उपलब्ध रहता है। हालांकि, कुछ लोग शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज हम आपको 5 शाकाहारी भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे। ये सभी प्रोटीन का बेहतरीन स्त्रोत होते हैं और शरीर को अन्य पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं।

#1 छोले भटूरे छोले भटूरे एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए छोले को रातभर भिगोने के बाद कुकर में पकाएं। इसके बाद इसे प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। आटे को गूंथकर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेलें और गर्म तेल में तलकर भटूरे तैयार कर लें। इन्हें गर्मा-गर्म छोले के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी होगा।

#2 पालक पनीर पालक पनीर एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला भारतीय व्यंजन है। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लें। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले मिलाएं। इसमें पालक का पेस्ट मिलाएं और अंत में पनीर के टुकड़े डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें। इसे खा कर आपको फाइबर भी मिल जाएगा।

#3 दाल मखनी दाल मखनी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे राजमा, काली उड़द की दाल और मक्खन के साथ बनाया जाता है। इसके लिए दाल और राजमा को रातभर भिगोकर उन्हें कुकर में पकाएं। अब पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले मिलाएं। इसमें दाल और राजमा मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। अंत में मलाई और मक्खन डालकर इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#4 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे किसी भी पार्टी या खास मौके पर बनाया जा सकता है। यह प्रोटीन से भरपूर होने के साथ-साथ लजीज भी होता है। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों में मेरिनेट करें। इसके बाद उन्हें सींक पर लगाकर ग्रिल करें या तंदूर में पकाएं। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। इसके साथ लोग प्याज और शिमला मिर्च पकाना भी पसंद करते हैं।