संगीत सीखने की योजना बना रहे हैं? शुरू करने से पहले जान लें ये महत्वपूर्ण बातें

संगीत की कला सबसे खूबसूरत कला में से एक है, जो दिलों को छू जाती है। इसमें किसी विचार को व्यक्त करने के लिए स्वरों का संयोजन बैठाया जाता है। एक अच्छा गायक बनने के लिए केवल आवाज का सुरीला होना काफी नहीं होता। इसके लिए पेशेवर प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से आप संगीत की बारीकियों को समझ सकते हैं। अगर आप भी संगीत सीखने वाले हैं तो पहले ये 5 अहम बातें जरूर जान लें।

#1 सही गुरु चुनें ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जो गाना गा सकता है, वह गाना सिखा भी सके। संगीत एक कठिन कला है, जिसे केवल मान्यता प्राप्त पेशेवर ही सिखा सकते हैं। आपको सबसे पहले एक अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी, जिनके पास सालों का अनुभव और संगीत की डिग्री हो। अपने लिए ऐसा गुरु चुनें, जो न केवल आपको प्रशिक्षण दे, बल्कि आपको रोजाना नई चुनौतियां देकर बेहतर बनाए। अच्छे गुरु की मदद से आप संगीत में पारंगत हो सकेंगे।

#2 अपनी पसंदीदा गायन शैली को पहचाने संगीत की कई अलग-अलग शैलियां होती हैं, जिनकी अपनी अलग खूबसूरती होती है। इनमें शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय, लाइट, सूफी, पॉप, रॉक और लोक संगीत आदि शामिल होते हैं। गाना सीखने की शुरुआत करने से पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपको किस शैली में सबसे ज्यादा रुचि है। इसके लिए हर शैली के गाने सुनें और गा कर देखें। जिस शैली में आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हों उसे ही चुनना सबसे अच्छा रहेगा।

#3 रोजाना रियाज करें चाहे आपने गाना सीखा हो या नहीं, हर गायक के लिए रियाज करना बहुत जरूरी होता है। यह अभ्यास न केवल आवाज को बेहतर बनाता है, बल्कि गले की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाए रखता है। रियाज करने से आवाज में स्थिरता आती है और लोग सभी सुरों को अच्छी तरह सीख पाते हैं। रोजाना अपनी पसंद के गाने गुनगुनाएं और कम से कम एक घंटा 7 स्वरों का अभ्यास करें।

#4 गाने सुनें गायक बनने का सपना देखने वालों के लिए गाना सुनना भी उतना ही जरूरी है, जितना की गाना। आपको संगीत सीखने से पहले गानों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें केवल मनोरंजन के लिए न सुनें, बल्कि उनकी बारीकियों को समझें। हर गाने के सुरों को पहचानने की कोशिश करें, उसकी ताल पर ध्यान दें और छोटी-छोटी मुरकियों को भी गाने का प्रयास करें। गानों की गति को धीमा करके सुनें, ताकि आप हर सुर को सुन सकें।