ट्रेन से यात्रा करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, यात्रा बन जाएगी आसान

ट्रेन से यात्रा करना एक आरामदायक और सुविधाजनक तरीका है। यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हालांकि, ट्रेन से यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। सही जानकारी और तैयारी के साथ आप अपनी यात्रा को और भी आनंददायक बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 टिकट बुकिंग है जरूरी ट्रेन यात्रा की शुरुआत टिकट बुकिंग से होती है। आजकल ऑनलाइन माध्यम की मदद से आप आसानी से अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। इसके अलावा अन्य ऐप भी उपयोगी हो सकते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपने सही ट्रेन और समय का चयन किया है ताकि आपकी यात्रा बिना किसी रुकावट के हो सके।

#2 समय पर पहुंचें ट्रेन स्टेशन पर समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ट्रेनें समय पर चलती हैं और अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। इसलिए अपने घर से पहले ही निकल जाएं और स्टेशन पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। इससे आपको आराम से अपनी सीट मिल जाएगी और आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा समय पर पहुंचने से आप अन्य यात्रियों के साथ भी आसानी से मिल सकेंगे।

Advertisement

#3 सामान पैकिंग सही होनी चाहिए सफर के लिए सही मात्रा में सामान पैक करना बहुत जरूरी है। ज्यादा सामान ले जाने से परेशानी हो सकती है, जबकि कम सामान होने पर जरूरत का सामान नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी चीजें जैसे कपड़े, टूथब्रश, दवाइयां आदि सही मात्रा में पैक करें। इसके अलावा अपने साथ कुछ हल्का और पोर्टेबल बैग रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से उपयोग किया जा सके। इस तरह आप अपनी यात्रा को और भी आरामदायक बना सकते हैं।

Advertisement

#4 खान-पान का ध्यान रखें ट्रेन यात्रा के दौरान खाने-पीने का ध्यान रखना अहम है। रेलवे द्वारा दिए गए खाने पर निर्भर न रहें क्योंकि कभी-कभी ये गुणवत्ता में अच्छे नहीं होते। बेहतर होगा अगर आप अपने साथ कुछ हल्का और पौष्टिक खाना लेकर चलें जैसे कि फल, सैंडविच या नट्स आदि। इससे आपको भूख लगने पर ताजगी महसूस होगी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। इसके अलावा पानी की बोतल साथ रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें और किसी भी समय प्यास बुझा सकें।