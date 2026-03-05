गर्मियों के दौरान ठंडक प्रदान कर सकते हैं ये 5 फेस मास्क, जानिए बनाने का तरीका

गर्मियों में उमस और गर्मी के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट और चकत्ते हो सकते हैं। ऐसे में त्वचा को ठंडक देने और तरोताजा रखने के लिए कुछ घरेलू फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे फेस मास्क के बारे में जानते हैं, जिनका उपयोग गर्मियों में करने से त्वचा को ठंडक और अन्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 खीरे का फेस मास्क खीरा प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और यह त्वचा को नमी देने के साथ-साथ साफ करने में भी मदद करता है। लाभ के लिए खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और रूई की मदद से चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय से त्वचा को ठंडक और ताजगी का अनुभव होगा।

#2 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस मास्क एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलकर त्वचा को ठंडक देने के साथ ही पोषण भी प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए ताजे एलोवेरा जेल की एक चम्मच और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करेगा।

#3 पुदीने के पत्ते और बेसन का फेस मास्क पुदीने के पत्ते त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ ताजगी का अहसास दिला सकते हैं। लाभ के लिए पुदीने की पत्तियों को पीसकर उनका पेस्ट बना लें, फिर पेस्ट के साथ बेसन, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय से त्वचा को ठंडक और साफ-सफाई मिलेगी।

#4 शहद और नींबू का फेस मास्क शहद और नींबू का फेस मास्क त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ निखारने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए शहद की एक बड़ी चम्मच और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय त्वचा को ठंडक और निखार प्रदान करेगा।