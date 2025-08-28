घर की ये चीजें करती हैं पौधों के लिए खाद का काम, कचरा समझकर न फेंके

LOADING...
लेखन अंजली
Aug 28, 2025
08:29 pm
क्या है खबर?

इनडोर पौधों का ध्यान रखना एक मुश्किल काम है। इसके लिए न केवल नियमित पानी देना जरूरी है, बल्कि पौधों को पोषण भी देना पड़ता है। इसके लिए बाजार से महंगी खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। आप घर की ही कचरे में फेंके जाने वाली कुछ चीजों का खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जानते हैं, जिनसे आपके पौधों का तेजी से विकास होगा।

#1

केले के छिलकों का खाद

केले के छिलके पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये तत्व पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और उनके विकास के लिए जरूरी होते हैं। केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पौधों की मिट्टी में डाल दें। इससे ये तत्व धीरे-धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे और पौधों को प्राकृतिक खाद मिलता रहेगा। ये एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#2

अंडे की छिलकों का खाद

अंडे की छिलके कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। इसे बनाने के लिए अंडे की छिलकों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इन टुकड़ों को पौधों की मिट्टी में डालें। इससे पौधों को धीरे-धीरे कैल्शियम मिलता रहता है और उनकी वृद्धि में मदद मिलेगी।

#3

कॉफी पाउडर का खाद

कॉफी पाउडर में नाइट्रोजन होती है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई कॉफी पाउडर को एक बर्तन में इकट्ठा करें और उसे पौधों की मिट्टी पर छिड़क दें। इससे पौधों को नाइट्रोजन मिलती रहेगी, जो उनकी वृद्धि के लिए फायदेमंद है। कॉफी पाउडर का यह उपयोग न केवल पौधों को पोषण देता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारता है।

#4

सफेद ब्रेड का खाद

सफेद ब्रेड भी पौधों के लिए खाद का काम कर सकता है। इसमें फास्फोरस और विटामिन-B होता है, जो पौधों की जड़ों के विकास के लिए जरूरी होता है। ब्रेड के टुकड़ों को पानी में भिगोकर गीला कर लें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पौधों की मिट्टी में डालें। इससे पौधों को फास्फोरस और विटामिन-B मिल जाएगा और वे तेजी से बढ़ेंगे।

#5

चायपत्ती का खाद

चाय बनाने के बाद हम जिस चायपत्ती को फेंक देते हैं, वो भी पौधों के लिए खाद का काम कर सकती है। इस चायपत्ती में कई पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। इस फायदे के लिए इस्तेमाल की गई चायपत्ती को सुखाकर पौधों की मिट्टी में मिला दें। इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे और उनका विकास अच्छे से होगा।