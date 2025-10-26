कोहनी के कालेपन से छुटकारा चाहते हैं? आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

काली कोहनी कई लोगों के लिए एक आम समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपने हाथों को छुपाते हैं। यह समस्या धूप में अधिक समय बिताने, सही से स्क्रब न करने या अन्य कारणों से हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपनी कोहनी के कालेपन को दूर कर सकते हैं और उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकते हैं।

#1 नींबू का रस और शहद का मिश्रण लगाएं नींबू का रस और शहद का मिश्रण कोहनी के कालेपन को दूर करने में मदद कर सकता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को निखारता है, जबकि शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसके लिए नींबू के रस में शहद मिलाकर कोहनी पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2-3 बार दोहराएं।

#2 दही और हल्दी का पेस्ट बनाएं दही और हल्दी का पेस्ट कोहनी के कालेपन को दूर करने में मदद कर सकता है। दही में एक तरह का एसिड होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाता है, जबकि हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए थोड़ी सी दही में हल्दी मिलाकर कोहनी पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार दोहराएं।

#3 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल कोहनी के कालेपन को दूर करने में बहुत असरदार होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। एलोवेरा जेल को कोहनी पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी कोहनी की त्वचा धीरे-धीरे निखरने लगेगी और वह मुलायम और चमकदार दिखेगी।

#4 बादाम के तेल का मालिश करें बादाम का तेल त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके लिए रात को सोने से पहले अपनी कोहनी पर बादाम का तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और छोड़ दें। सुबह उठकर सामान्य रूप से स्नान करें। नियमित उपयोग से आपकी कोहनी की त्वचा धीरे-धीरे निखरने लगेगी और वह मुलायम और चमकदार दिखेगी।