गर्मियों के सिरदर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

गर्मियों के दौरान लू या शरीर में पानी की कमी के कारण सिरदर्द होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा अधिक तापमान के कारण रक्तचाप में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे भी सिरदर्द हो सकता है। अगर आपको गर्मियों में सिरदर्द होता है तो आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको सिरदर्द से राहत दिलाने वाले पांच असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 पानी का करें अधिक सेवन सिरदर्द के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। जब आप पर्याप्त पानी का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर को तरल पदार्थों के लिए तरसना पड़ता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। इसलिए रोजाना 8-10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। इसके साथ ही तरबूज, खीरा और खरबूजा जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन भी करें। पानी की कमी से बचने के लिए इनका सेवन फायदेमंद है।

#2 ठंडी सिकाई करें ठंडी सिकाई करने से सिरदर्द में आराम मिल सकता है। इसके लिए बर्फ को सूती कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर लगाएं। अगर बर्फ न हो तो फ्रिज के ठंडे पैकेट से भी सिरदर्द को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आप ठंडे पानी की बोतल या फिर गीले तौलिये को माथे पर लगाकर भी सिरदर्द को कम कर सकते हैं। यह तरीका सिरदर्द को कम करने में मदद करता है।

#3 पुदीने की चाय का सेवन करें पुदीने की चाय का सेवन भी सिरदर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि पुदीने के पत्तों में विशेष तेल मौजूद होता है, जो सिरदर्द के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक पुदीने की पत्ती को मसलकर एक कप गर्म पानी में डालें, फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। आप चाहें तो पुदीने की चाय को ठंडा करके भी पी सकते हैं।

#4 तुलसी की चाय पिएं तुलसी की चाय भी सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकती है। इसके लिए एक पैन में दो कप पानी डालकर उबाल पर उसमें 10 से 15 तुलसी की पत्तियां डालें। जब पानी आधा हो जाए तो गैस बंद करके चाय को छानकर कप में डालें, फिर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर पिएं। आप चाहें तो इस चाय को ठंडा करके भी पी सकते हैं। तुलसी का यह तरीका काफी फायदेमंद है।