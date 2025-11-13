कमर के दर्द से परेशान हैं? इन 5 घरेलू उपायों को आजमाएं

कमर में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि गलत तरीके से बैठना, भारी सामान उठाना या शारीरिक गतिविधियों की कमी होना। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने कमर के दर्द को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आराम ला सकते हैं।

#1 गर्म सिकाई करें गर्म सिकाई करना कमर के दर्द को कम करने का एक आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आप एक गर्म पानी की बोतल या फिर एक तौलिये को गर्म पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट तक रखें। यह मांसपेशियों को आराम देता है और खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। गर्म सिकाई से सूजन भी कम होती है और आपको जल्दी आराम मिलता है।

#2 हल्दी का सेवन करें हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। यह गुण कमर के दर्द को कम करने में मदद करता है। रोजाना एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की सूजन कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हल्दी का सेवन शरीर की सुरक्षा को भी बढ़ाता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और कई बीमारियों से बचाव होता है।

#3 तुलसी की चाय पिएं तुलसी की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण दर्द कम करने में सहायक होते हैं और आपको आराम पहुंचाते हैं। रोजाना एक कप तुलसी की चाय पीने से न केवल आपका दर्द कम होगा बल्कि आपकी शरीर की सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा तुलसी की चाय पीने से मानसिक तनाव भी कम होता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है।

#4 योग और स्ट्रेचिंग करें योग और स्ट्रेचिंग कमर के दर्द को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। रोजाना कुछ मिनट योगाभ्यास करने से मांसपेशियों में लचीलापन आता है और खून का बहाव बढ़ता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा योग करने से मानसिक शांति भी मिलती है और तनाव कम होता है। स्ट्रेचिंग करने से शरीर की मांसपेशियां ढीली होती हैं और दर्द में आराम मिलता है।