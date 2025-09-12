टखने में दर्द से परेशान हैं? जानिए 5 असरदार घरेलू उपाय

टखने में दर्द होना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह दर्द अक्सर गलत तरीके से उठने-बैठने, अधिक चलने-फिरने या किसी चोट के कारण हो सकता है। इसके कारण चलने-फिरने में कठिनाई होती है और रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर टखने के दर्द से राहत मिल सकती है।

#1 बर्फ से सिकाई करें टखने के दर्द से राहत पाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करना एक असरदार तरीका है। बर्फ ठंडी होती है और यह सूजन को कम करने में मदद करती है, जिससे दर्द में भी कमी आती है। इसके लिए एक कप पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर थोड़ी देर छोड़ दें ताकि बर्फ का ठंडापन पानी में अच्छे से मिल जाए। अब इस पानी को एक मुलायम कपड़े से लेकर प्रभावित जगह पर लगाएं।

#2 सेब का सिरका भी है असरदार सेब का सिरका प्राकृतिक रूप से दर्द कम करने वाला होता है, जो टखने के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में दो चम्मच सेब का सिरका मिलाकर उसमें थोड़ी देर पैर डालें। इससे आपकी थकान भी दूर होगी और दर्द में भी राहत मिलेगी। आप चाहें तो सीधे सेब के सिरके को प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिरका आंखों में न जाए।

#3 अदरक का रस निकाले अदरक का रस भी टखने के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दर्द से राहत दिलाते हैं। इसके लिए एक टुकड़ा अदरक काटकर उसका रस निकालें, फिर इस रस को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। कुछ मिनट बाद इसे धो लें। इसके अलावा अदरक की चाय भी पी सकते हैं, जिससे शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है और दर्द में राहत मिलती है।

#4 तुलसी की पत्तियां आएंगी काम तुलसी की पत्तियों में भी दर्द कम करने वाले गुण होते हैं, जो टखने के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और कुछ देर बाद धो लें। इसके अलावा आप तुलसी की चाय भी पी सकते हैं, जिससे शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है और दर्द में राहत मिलती है।