बचे हुए ऊन से घर की सजावट के लिए बनाएं ये 5 चीजें, आसान हैं बनाना

घर की सजावट के लिए हर बार नई चीजें खरीदना बजट को हिला देता है। ऐसे में घर में रखा ऊन आपके बहुत काम आ सकता है। आप बचे हुए ऊन से भी घर को सजाने के लिए चीजें बना सकते हैं। ये चीजें अलग और व्यक्तिगत होंगी, जो हर किसी के घर में नजर नहीं आएंगी। यह आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ा देंगी। आइए ऊन से तैयार किए जाने वाले घर के सजावटी सामान बनाने का तरीका जानते हैं।

#1 दीवारों के लिए बनाएं वॉल हैंगिंग बचे हुए ऊन से आप दीवार पर लटकाने के लिए सुंदर वाल हैंगिंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग रंगों के ऊन की जरूरत होगी। आप इसे बुनाई या क्रोशे तकनीक से बना सकते हैं। यह आपके कमरे की दीवारों को एक नया लुक देगा और उसे और भी आकर्षक बना देगा। आप इसमें अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन जोड़ सकते हैं, ताकि यह आपके कमरे की सजावट और रंग से मेल खाए।

#2 फर्श पर बिछाने के लिए बनाएं कार्पेट फर्श पर बिछाने के लिए आप ऊन से चटाई यानि कारपेट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारे धागे चाहिए होंगे, जिन्हें आप एक साथ जोड़कर बड़ी चटाई बना सकते हैं। यह न केवल आपके फर्श को सजाएगा, बल्कि सर्दी में इस पर पैर रखते ही गर्माहट भी मिलेगी। आप इसमें अलग-अलग रंगों वाले धागों का उपयोग कर सकते हैं और पैटर्न भी बना सकते हैं। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन परिणाम बहुत सुंदर होगा।

#3 टेबल रनर भी है अच्छा विकल्प टेबल रनर आपके खाने की मेज को सजाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसे तैयार करने के लिए आपको ऊन के कुछ धागे चाहिए होंगे, जो अलग-अलग रंगों वाले हों। इन्हें सिलाई की मदद से जोड़ें और टेबल रनर को आकार दें। इसमें जीवंत रंगों का उपयोग करें, ताकि यह घर को रंग का स्पर्श भी दे दे। आप इसमें अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन बना सकते हैं, ताकि यह और भी आकर्षक लगे।

#4 तकिया के कवर बनाएं तकिया के कवर सोफे या बिस्तर के लुक को निखार देते हैं, जिन्हें ऊन से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ ऊनी धागे चाहिए होंगे, जिन्हें आप बुनाई तकनीक से जोड़ सकते हैं। इसमें अलग-अलग रंगों का उपयोग करें, ताकि खूबसूरत पैटर्न बन जाएं और कवर बहुत अच्छे दिखें। इन दिनों निट पैटर्न वाले तकिया के कवर बहुत चलन में हैं, जो सर्दियों के लिए आदर्श होते हैं।