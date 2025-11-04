सर्दियों में अपने पालतू कुत्ते को खिलाएं ये 5 चीजें, उनका स्वास्थ्य रहेगा दुरुस्त

कुत्ते हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सर्दियों में कुत्तों को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ठंड के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इस मौसम में उन्हें गर्माहट देने के साथ-साथ सही पोषण देना भी जरूरी है। ऐसे में आपको उनकी डाइट में ये 5 खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखेंगे और ठंड से भी बचाकर रखेंगे।

#1 गाजर आप अपने पालतू जानवर को गाजर खिला सकते हैं। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जो आखों को फायदा पहुंचाते हैं और उनकी त्वचा को भी लाभ देते हैं। आप कुत्ते को कच्ची या उबली हुई गाजर खिला सकते हैं। यह सब्जी पाचन तंत्र के लिए अच्छी होती है और दांतों की सफाई में भी मदद करती है। गाजर का सेवन आपके कुत्ते को ऊर्जा भी दे सकता है, जिससे वह अधिक सक्रिय और खुश रह सकता है।

#2 सेब सेब भी कुत्तों के लिए एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जो सर्दी में उन्हें सेहतमंद बनाए रखेगा। इसमें पाचन क्रिया को सही रखने वाले तत्व होते हैं और यह उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। कुत्ते को सेब छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर या छीलकर खिलाया जा सकता है। ध्यान रखें कि खिलाने से पहले सेब के बीज निकाल दें, क्योंकि वे कुत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

#3 आलू आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसे पकाकर कुत्तों को खिलाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं और यह नसों के लिए भी अच्छा होता है। सर्दियों में आलू को उबालकर या भूनकर कुत्तों को खिलाया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि इसमें नमक या मसाले न डालें। इस सब्जी से कुत्ते को फाइबर और विटामिन मिल सकते हैं, जिनकी मदद से उसका पाचन भी दुरुस्त रहेगा।

#4 कद्दू कद्दू एक ऐसी सब्जी है, जिसे सर्दियों में केवल आप नहीं, बल्कि आपका कुत्ता भी खा सकता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो उसकी सेहत को सुधार सकते हैं। कद्दू बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन, फ्लेवोनोइड्स और क्रिप्टोक्सैंथिन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसे खाने से आपका नन्हां दोस्त एलर्जी से बचेगा और सर्दी में होने वाली बीमारियों से भी लड़ सकेगा। हालांकि, ध्यान रहे कि इसे आप बहुत ज्यादा मात्रा में न खिलाएं।