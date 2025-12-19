प्राग की यात्रा पर हैं? इन 5 ऐतिहासिक लाइब्रेरी को देखना न भूलें

चेक गणराज्य की राजधानी प्राग एक खूबसूरत शहर है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहां कई ऐतिहासिक लाइब्रेरी हैं, जिन्हें देखना आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। ये लाइब्रेरी न केवल ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि उनकी वास्तुकला और माहौल भी बेहद आकर्षक हैं। अगर आप प्राग की यात्रा करने जा रहे हैं तो इन 5 लाइब्रेरी को देखना न भूलें।

#1 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ प्राग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ प्राग को 'क्लॉस्टर ऑफ स्टैचेस' भी कहा जाता है। यह प्राग की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में लगभग 70 लाख किताबें, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। यहां की वास्तुकला बहुत सुंदर है और इसमें बारोक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहां आकर आप अलग-अलग विषयों पर शोध कर सकते हैं या बस शांत माहौल में बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं।

#2 कलेमेंटिनम लाइब्रेरी कलेमेंटिनम लाइब्रेरी प्राग का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित है, जिसमें लगभग 6 लाख किताबें, पांडुलिपियां और दुर्लभ दस्तावेज संग्रहित हैं। यहां का मुख्य हॉल 'मिरर हॉल' नाम से जाना जाता है, जो अपनी सुंदरता और ध्वनि प्रभाव के लिए मशहूर है। इस लाइब्रेरी में अलग-अलग विषयों पर शोध करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहां आकर आप ज्ञान के साथ-साथ वास्तुकला का भी आनंद ले सकते हैं।

#3 प्राग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी प्राग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार्ल्स विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अहम संसाधन केंद्र है। यहां लगभग 3 लाख किताबें और पांडुलिपियां संग्रहित हैं। इस लाइब्रेरी का माहौल शांतिपूर्ण है, जिससे पढ़ाई में आसानी होती है। यहां अलग-अलग विषयों पर शोध करने वाले छात्रों के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां की आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी उपकरण भी छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिससे उनका अध्ययन अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

#4 नेशनल टेक्निकल लाइब्रेरी नेशनल टेक्निकल लाइब्रेरी तकनीकी विषयों पर केंद्रित है, जहां इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित किताबें उपलब्ध हैं। यहां लगभग एक लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां संग्रहित हैं। इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वालों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहां कंप्यूटर प्रयोगशाला भी है, जहां इंटरनेट सुविधा सहित कई तकनीकी उपकरण उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा यहां अलग-अलग विषयों पर शोध करने वाले छात्रों के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं।