असम के 4 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद भूल पाना है नामुमकिन

असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक राज्य है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। साथ ही यह राज्य अपने स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां के खाने में स्थानीय सामग्री का उपयोग होता है और इनमें मसालों का सही संतुलन होता है। असम की शाकाहारी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आज हम आपको असम के 4 पारंपरिक शाकाहारी पकवानों की रेसिपी बताएंगे।

#1 आलू का लुकुसा आलू का लुकुसा एक पारंपरिक असमिया व्यंजन है, जिसे आलू और अलग-अलग मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें और फिर उन्हें अच्छी तरह मीस लें। इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मिला दें। इस मिश्रण को सरसों के तेल में भूनकर पकाया जाता है। यह व्यंजन चावल या रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है।

#2 पिटिका पिटिका असम का एक पारंपरिक नाश्ता है, जिसे उबले हुए आलू, बैंगन या मूली से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सब्जियों को आग पर भूनकर मैश किया जाता है। इसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाया जाता है। आप चाहें तो इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं। यह व्यंजन चावल या रोटी के साथ खाया जा सकता है। इसे घर पर बनाना आसान है और यह नाश्ता सभी को पसंद आता है।

#3 खार खार असम का एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें 'धूलि खार' नामक एक खास सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन पत्तेदार सब्जियों, केले के छिलके और धूलि खार से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सभी सामग्रियों को साथ में पकाया जाता है। इसमें अजवाइन, तेज पत्ते, अदरक, सरसों के बीज, कच्चे पपीते, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है।

