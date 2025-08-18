चेन्नई से करीब हैं ये 5 हिल स्टेशन, सुकून के लिए यहां का करें रुख

तमिलनाडु में स्थित चेन्नई एक खूबसूरत शहर है, जहां कई लोग घूमने आते हैं। यह शहर कई हिल स्टेशनों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो ये हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा आपको सुकून का अनुभव कराएगी। आइए इन हिल स्टेशनों के बारे में जानते हैं।

#1 येलागिरी हिल्स येलागिरी हिल्स चेन्नई से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यह छुट्टियों के लिए एक आदर्श स्थान है। येलागिरी में आप नीलापट्टा झील, स्वामी मलैयान मंदिर, पांगुनी थेनमाई किल्ला जैसे कई दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत माहौल में समय बिताना बहुत ही सुखद अनुभव है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है।

#2 कोडाइकनाल तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक कोडाइकनाल चेन्नई से लगभग 470 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान अपनी सुंदर झील, घने जंगल और पहाड़ियों पर फैली हरियाली के लिए जाना जाता है। कोडाइकनाल में आप तितली पार्क, पिनाकल पॉइंट, पेरियाल झील आदि स्थानों पर जा सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति के करीब रहने का अनुभव मिलेगा और आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे।

#3 कुन्नूर कुन्नूर भी तमिलनाडु का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो चेन्नई से लगभग 280 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने चाय बागानों, रंग-बिरंगे फूलों के बागानों और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। कुन्नूर में आप डोन्गर हिल्स, क्लाउड 9 व्यू पॉइंट, सिम्स पार्क आदि स्थानों पर जा सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति के बीच समय बिताने का अनोखा अनुभव मिलेगा और आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे।

#4 यरकौड यरकौड तमिलनाडु का एक छोटा लेकिन सुंदर हिल स्टेशन है, जो चेन्नई से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यरकौड में आप स्कैंडल रॉक, वॉकिंग ट्रैक, यरकौड झील आदि स्थानों पर जा सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति के करीब रहने का अनुभव मिलेगा और आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। यह जगह परिवार संग घूमने के लिए बेहतरीन है।