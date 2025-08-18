LOADING...
बहुत ऊंचाई पर भी जीवित रहते हैं ये 5 जानवर, नहीं होती कोई दिक्कत

Aug 18, 2025
12:26 pm
हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसी कई पहाड़ियों में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जो इनकी ऊंचाई पर भी जीवित रहते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहां हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, कुछ जानवर इन पहाड़ियों की ऊंचाई पर भी जीवित रहते हैं, लेकिन इनका शरीर बहुत अनोखा है। आइए ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं।

#1

तिब्बती याक

तिब्बती याक को बस याक भी कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली जानवर है, जो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। याक का शरीर बहुत घना होता है, जो इसे ठंड से बचाने के साथ-साथ ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में भी जीवित रहने में मदद करता है। याक का उपयोग तिब्बती लोगों द्वारा सामान ढोने, दूध और ऊन के लिए किया जाता है।

#2

हिम तेंदुआ

हिम तेंदुआ एक ऐसा शिकारी जानवर है, जो हिमालय से लेकर मध्य एशिया तक के पहाड़ों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ का शरीर बहुत मजबूत होता है और इसकी लंबाई लगभग 4 फीट तक होती है। यह जानवर अपने मोटे फर के कारण ठंड से बचता है और इसकी लंबाई 2 फीट से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा हिम तेंदुआ के पंजे भी बड़े होते हैं, जिससे यह बर्फ पर आसानी से चल सकता है।

#3

बार हेडेड गूस

बार हेडेड गूस एक प्रकार की बतख होती है, जो हिमालय से लेकर भारत तक के पहाड़ों में पाई जाती है। इस बतख का नाम इसके सिर पर मौजूद सफेद धब्बों के कारण पड़ा है। बार हेडेड गूस बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और इन्हें ऑक्सीजन की कमी से कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा बार हेडेड गूस अपने पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे से भोजन खोजते रहते हैं।

#4

अल्पाका

अल्पाका एक प्रकार की ऊंट जैसी दिखने वाली भेड़ होती है, जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। अल्पाका का उपयोग ऊन प्राप्त करने या सामान ढोने के लिए किया जाता है। अल्पाका का शरीर बहुत घना होता है, जो इन्हें ठंड से बचाता है। इसके अलावा अल्पाका का भोजन मुख्य रूप से घास और पौधों पर निर्भर होता है। अल्पाका अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं।

#5

एंडियन कोंडोर

एंडियन कोंडोर एक प्रकार का बड़ा गिद्ध होता है, जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है और इसकी पंख फैलाने की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। एंडियन कोंडोर का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों आदि में किया जाता है। इसके अलावा एंडियन कोंडोर को उड़ान भरने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, जिससे इसे ऑक्सीजन की कमी से कोई समस्या नहीं होती।