क्या आप सर्दियों में सिर्फ हरी मटर का पुलाव बनाते हैं? इस बार बनाएं ये व्यंजन 

हरी मटर सर्दियों में आने वाली सब्जियों में से एक है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। मटर में उच्च मात्रा में प्रोटीन होती है, जो इसे शाकाहारी लोगों के लिए एक जरूरी आहार बनाती है। आइए आज हम आपको मटर से बनाए जाने वाले ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 मटर का हलवा सबसे पहले मटर को उबालकर पीस लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी डालें और सुनहरा भून लें। अब इसमें पिसी हुई मटर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण में दूध, चीनी, इलायची पाउडर और बादाम डालकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें केसर के धागे डालकर मिलाएं और इसे गर्मागर्म परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है।

#2 मटर का परांठा सबसे पहले उबली हुई मटर को हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसालों के साथ पीस लें। अब गेहूं के आटे में नमक डालकर गूंध लें, फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा तैयार करें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर उसमें मटर का भरावा भरें और बेल लें। अब तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें। गर्मागर्म परांठे को दही या अचार के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है।

#3 मटर की टिक्की सबसे पहले उबली हुई आलू और मटर को मैश कर लें, फिर इसमें चाट मसाला, नमक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इस टिक्की को आप चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

#4 मटर की खिचड़ी सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर प्रेशर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा डालें। अब प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें हरी मिर्च और मसाले डालें। इसके बाद धोए हुए चावल और उबली हुई मटर डालकर पानी मिलाएं। अब कुकर को बंद करें और दो सीटी आने दें। आपकी पौष्टिक खिचड़ी तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।