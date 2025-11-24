पौष्टिकता का खजाना है छोले, जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी

छोले में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो इसे शाकाहारियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। प्रोटीन के साथ ही छोले में फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको छोले से बनाए जाने वाले पांच व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 छोले टिक्की सबसे पहले छोले को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-सा बेसन मिलाकर टिक्की के आकार में गूंथ लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके टिक्कियों को सुनहरा होने तक तलें, फिर इन्हें गर्मागर्म परोसें। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

#2 छोले की चाट सबसे पहले छोले को उबालकर ठंडा होने दें, फिर उसमें बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालें। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद ऊपर से अनार के दाने डालकर इसे सजाएं। यह चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं।

#3 छोले का सलाद सबसे पहले छोले को उबालकर ठंडा होने दें, फिर उसमें बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज, खीरा और हरी मिर्च डालें। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद ऊपर से अनार के दाने डालकर इसे सजाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं।

#4 छोले का परांठा सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर गूंथ लें, फिर इस आटे को छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। अब इन बेलियों में उबले हुए छोले का भरावन भरकर इन्हें परांठे की तरह बेल लें। इसके बाद तवे पर तेल लगाकर इन परांठों को सेंक लें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं।