हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं ये 5 चीजें, डाइट में करें शामिल

हृदय को स्वस्थ रखने में खाने-पीने की चीजों का बहुत अहम रोल होता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय को ताकत दे सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, धमनियों में सूजन को कम करने और रक्त के थक्के जमने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह हृदय की धमनियों में जमी चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम दो बार ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

#2 हरी सब्जियां हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, केल आदि में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं, जो हृदय को मजबूती दे सकते हैं। इनमें मौजूद नाइट्रेट्स धमनियों को चौड़ा करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों में कम कैलोरी होती है, जो वजन नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। इन सब्जियों का नियमित सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

Advertisement

#3 बादाम बादाम में ऐसे फैटी एसिड होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। रोजाना 5-6 बादाम खाने से हृदय को ताकत मिल सकती है और हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है। इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

Advertisement

#4 जैतून का तेल जैतून का तेल ऐसे फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हृदय रोगों के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व सूजन को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं। जैतून का तेल ऐसे यौगिकों के स्तर को कम करके हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इस तरह जैतून का तेल हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है।