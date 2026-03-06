गर्मियों के दौरान बच्चों को पिलाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक पेय, आसानी से हो जाएंगे तैयार

गर्मियों में बच्चों को पानी की कमी का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि इस मौसम में पसीना अधिक आता है। ऐसे में बच्चों को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन कराना जरूरी है। उनके लिए पानी से लेकर फलों के रस तक कई सेहतमंद पेय उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी जगह बाजार में मिलने वाले पेय न दें क्योंकि उनमें मौजूद अप्राकृतिक रंग और स्वाद सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेय की रेसिपी जानते हैं।

#1 आम पन्ना आम पन्ना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि गर्मियों में इसकी ठंडक भी काफी राहत देती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कच्चे आमों को छिलकर उनके टुकड़े कर लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसें। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, पिसी शक्कर और पुदीना पाउडर मिलाएं। इसके बाद मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में भरकर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और बच्चों को इसे परोसें।

#2 तरबूज का रस तरबूज का रस विटामिन-C, विटामिन-A, पोटेशियम और मैग्नेशियम से भरपूर होता है, जो गर्मियों के लिए आदर्श पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी मात्रा में तरबूज के टुकड़े कर लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर इसका रस निकालें। अब इस रस में नींबू का रस और स्वादानुसार शक्कर मिलाएं। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर बच्चों को यह पेय परोसें। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं।

Advertisement

#3 नींबू पानी नींबू पानी में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाएं, फिर इसमें स्वादानुसार शहद डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। यह पेय न केवल बच्चों को तरोताजा रखेगा, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करेगा।

Advertisement

#4 खीरे का रस खीरे में प्राकृतिक रूप से नमक होता है, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे को छिलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसें। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पीसें। इसके बाद खीरे के मिश्रण को एक गिलास में छानकर डालें, फिर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर बच्चों को परोसें।