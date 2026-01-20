सर्दियों के दौरान दोपहर के भोजन में इन 5 चीजों का करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ

दोपहर का भोजन दिन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सर्दियों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मौसम में हमारा शरीर ठंड से लड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और सही खान-पान से हम इसे पूरा कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने दोपहर के भोजन का हिस्सा बना सकते हैं।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें चावल, दाल और सब्जियों का मेल होता है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए चावल और दाल को एक साथ पकाया जाता है और फिर इसमें विभिन्न सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू आदि मिलाए जाते हैं। खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और यह शरीर को ऊर्जा देता है।

#2 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जो आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है। पालक में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करने में मदद करता है, जबकि पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे बनाने के लिए ताजे पालक को उबालकर उसका पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसमें ताजे पनीर के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला जैसे मसाले मिलाकर इसे पकाया जाता है।

#3 दाल मखनी दाल मखनी एक क्रीमी और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे काले चने और मक्खन की मदद से तैयार किया जाता है। इसमें टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कई सारे मसाले मिलाए जाते हैं। इसे धीमी आंच पर पकाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। यह डिश न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखती है।

#4 आलू-गोभी की सब्जी आलू-गोभी की सब्जी एक साधारण लेकिन पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप रोजाना बना सकते हैं। इसमें आलू और गोभी दोनों ही विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनकर उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद कटे हुए आलू और फूलगोभी डालकर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह सब्जी रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है।