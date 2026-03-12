बच्चों को पसंद आ सकते हैं ये 5 सेहतमंद पेय, जानिए बनाने का तरीका

बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करना जरूरी है। हालांकि, जब बात पेय की आती है तो कई माता-पिता बच्चों को जूस या अन्य पेय देते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे सेहतमंद पेय की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल बच्चों को पसंद आएंगे, बल्कि उन्हें जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे।

#1 दूध और तुलसी की चाय दूध और तुलसी की चाय बच्चों के लिए एक बेहतरीन पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध और पानी को बराबर मात्रा में डालकर उबालें, फिर इसमें तुलसी की पत्तियां डालें और थोड़ी देर तक पकने दें। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाएं और इसे गिलास में छानकर डालें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद तुलसी के कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।

#2 खजूर का दूध खजूर का दूध बच्चों के लिए एक पौष्टिक पेय है, जो ताकत प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए खजूर को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह उन्हें मिक्सी में पीस लें और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर फिर से पीसें। अब इस मिश्रण को एक पैन में गर्म करें और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें। इसे ठंडा होने पर गिलास में डालकर परोसें। यह पेय बच्चों को बहुत पसंद आएगा और उनकी ऊर्जा बढ़ाएगा।

#3 आम पन्ना आम पन्ना गर्मियों के दौरान बच्चों के लिए एकदम सही पेय है, जो उन्हें ठंडक देने के साथ-साथ पानी की कमी भी पूरी करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालें, फिर उनका छिलका उतारकर गुदा निकाल लें और उसे मिक्सी में पीस लें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सौंफ पाउडर और शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे ठंडा होने पर गिलास में डालकर परोसें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।

#4 नारियल पानी का शरबत नारियल पानी का शरबत बच्चों को तरोताजा रखने वाला पेय है, जो उनकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल पानी को उबालें, फिर उसमें चीनी या गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसे ठंडा होने दें और इसमें नींबू का रस मिलाएं। इसे गिलास में डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व बच्चों की त्वचा और बालों की देखभाल भी करते हैं।