सेहतमंद और स्वादिष्ट होते हैं चीले, इन्हें नाश्ते में करें शामिल

सूजी का चीला बनाने के लिए सूजी को पानी में घोलकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि डालें।

इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक भी मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।

इसे नारियल चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि फाइबर और विटामिन्स से भरपूर भी है।