सेहतमंद और स्वादिष्ट होते हैं चीले, इन्हें नाश्ते में करें शामिल
क्या है खबर?
चीला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खा सकते हैं। यह आसानी से बनने वाला व्यंजन है और इसे अलग-अलग प्रकार के आटे से बनाया जा सकता है। आज हम आपको 5 ऐसे स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट चीले के विकल्प बताएंगे, जो आपके रोजमर्रा के खाने में नई जान डाल देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे।
#1
मूंग दाल का चीला
मूंग दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं और अगले दिन इसे पीसकर उसका घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को पतला फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#2
बेसन का चीला
बेसन का चीला बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि डालें। इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक भी मिलाएं।
अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे दही या अचार के साथ परोसें।
यह चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी है।
#3
सूजी का चीला
सूजी का चीला बनाने के लिए सूजी को पानी में घोलकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि डालें।
इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक भी मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे नारियल चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि फाइबर और विटामिन्स से भरपूर भी है।
#4
पालक का चीला
पालक का चीला बनाने के लिए सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें बेसन मिलाकर घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक भी मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#5
मूली का चीला
मूली का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लें और उसका पानी निकाल दें। अब उसमें बेसन मिलाकर घोल तैयार करें।
इस घोल में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक भी मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल डालकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।