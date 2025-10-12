प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा सेवन करना भी होता है नुकसानदायक, जानिए इसके 5 प्रमुख दुष्प्रभाव

हम सभी जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए प्रोटीन एक जरूरी पोषक तत्व है। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से ऊर्जा बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है और मांसपेशियों का निर्माण होता है। हालांकि, जो लोग इस पोषक तत्व का जरूरत से ज्यादा सेवन कर लेते हैं, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आज के लेख में हम आपको प्रोटीन के अत्यधिक सेवन के 5 दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे।

#1 बढ़ जाता है वजन वैसे तो प्रोटीन का सेवन करने से वजन घटता है, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अगर आप शारीरिक जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। शरीर को जितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह उसे इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद बचा हुआ प्रोटीन वसा के रूप में जमा होने लगता है। साथ ही ज्यादा प्रोटीन खाने से दैनिक कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोटापा भी बढ़ता है।

#2 किडनी पर पड़ता है असर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक प्रोटीन लेना किडनी पर बोझ डाल सकता है। जब प्रोटीन टूटता है तो वह नाइट्रोजन उत्पन्न करता है, जिसे किडनी को शरीर से बाहर निकालना होता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से यह कार्य दोगुना हो जाता है, जिससे दबाव पड़ता है और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। इस समस्या के दौरान थकान, पैरों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना और बार-बार पेशाब आना जैसे लक्षण नजर आते हैं।

#3 हो जाती है कब्ज की समस्या ज्यादातर लोग प्रोटीन का सेवन बढ़ाने के चक्कर में अन्य पोषक तत्वों को खान-पान का हिस्सा बनाना भूल जाते हैं। उनकी डाइट से फाइबर युक्त सब्जियां और फल जैसे गायब ही हो जाते हैं। ऐसे में पाचन स्वास्थ्य का प्रभावित होना लाजमी है। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इससे निजाद पाने के लिए शरीर के वजन के अनुसार प्रोटीन लें और उसके साथ-साथ फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ भी खाएं।

#4 दिल का स्वास्थ्य होता है प्रभावित जब बात प्रोटीन की आती है तो ज्यादातर लोग मांस खाना पसंद करते हैं। हालांकि, इस तरह के भोजन से मिलने वाला प्रोटीन हृदय रोग का कारण बन सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वसा से भरपूर उच्च प्रोटीन वाली डाइट धमनी में प्लाक के निर्माण को बढ़ा देती है, जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है।