तिल से बनाए जाने वाले इन व्यंजनों का जायका आएगा बेहद पसंद, जानिए आसान रेसिपी

तिल सर्दियों का एक खास खाद्य पदार्थ है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आमतौर पर लोग तिल से लड्डू बनाते हैं, लेकिन इससे कई अन्य अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको तिल से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

#1 तिल की खीर तिल की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें भुने हुए तिल डालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची और सूखे मेवे डालकर पकाएं। खीर को तब तक पकने दें, जब तक कि वह गाढ़ी न हो जाए। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।

#2 तिल की चटनी तिल की चटनी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए तिल को भूनकर पीस लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसे रोटी या परांठे के साथ खा सकते हैं। साथ ही इसे पकौड़े आदि के साथ भी परोसा जा सकता है।

#3 तिल के पकौड़े तिल के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता हैं, जिन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए बेसन में भुने हुए तिल मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल से छोटे-छोटे पकौड़े तलें। ये पकौड़े कुरकुरे होते हैं और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये आपके शाम के नाश्ते को खास बना देंगे। इन्हें आप तिल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

#4 तिल की चिक्की तिल की चिक्की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खास तौर से सर्दियों में खाया जाता है। इसके लिए गुड़ को गर्म करके उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को घोलकर ठंडा होने दिया जाता है। यह चिक्की स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद तिल प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं।