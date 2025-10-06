अपनी डाइट में शामिल करें मालाबार पालक, मिलेंगे ये 5 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
पालक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जिसकी कई किस्में होती हैं। इन्हीं में से एक है मालाबार पालक, जो गर्मियों में पाई जाती है। इसे गर्म इलाकों में रहने वाले लोग पालक के विकल्प के रूप में खाया करते थे। इसके पत्ते लाल या हरे रंग के होते हैं, जो बेल की तरह उगते हैं। अगर आप इस व्यंजन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपको कई तरह के विटामिन समेत ये 5 स्वास्थ्य लाभ मिल जाएंगे।
#1
पेट के लिए फायदेमंद
मालाबार पालक में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट के लिए फायदेमंद होता है। इससे पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त होता है और कब्ज जैसी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसे खाने से आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा और पेट अच्छी तरह साफ भी हो जाएगा। इस सब्जी को खान-पान में शामिल करने से ब्लड शुगर का स्तर कम रहता है, जिसके चलते यह मधुमेह पीड़ितों के लिए लाभदायक होती है।
#2
शरीर होता है हाइड्रेट
मालाबार पालक करीब 90 प्रतिशत पानी से बनी होती है। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से शरीर अच्छी तरह हाइड्रेट हो जाता है। इसे खाने से शरीर के साथ-साथ त्वचा भी हाइड्रेट हो जाती है। इसकी मदद से त्वचा रूखी नहीं होती है और मुलायम व नमी युक्त बनी रहती है। इसके अलावा यह पालक शरीर की सूजन को भी कम कर सकती है। ऐसा इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण होता है।
#3
प्रतिरक्षा प्रणाली होती है मजबूत
अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो आपको नियमित रूप से मालाबार पालक का सेवन करना चाहिए। यह पत्तेदार सब्जी विटामिन-C और E से समृद्ध होती है। इस वजह से यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे आप संक्रमण जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे और बार-बार बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से लड़कर आपको स्वस्थ बना सकती है।
#4
वजन घटाने में मददगार
जो लोग वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें रोजाना मालाबार पालक खानी चाहिए। इसमें फाइबर मौजूद होता है, जो वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। यह सब्जी पानी से बनी होती है, जिस वजह से इसमें कैलोरी भी कम होती हैं। इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है और ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। आप इसका सूप या सलाद बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं।
#5
आखों के लिए फायदेमंद
सभी जानते हैं कि पालक खाने से आखों की रोशनी तेज हो जाती है। इसलिए, लाजमी है कि मालाबार पालक भी आखों के लिए फायदेमंद होती है। इसमें उच्च मात्रा में बीटा-कैरोटीन भी पाया जाता है, जो आखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसे खाने से मैक्युलर डिजनरेशन और रतौंधी जैसी आखों की बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। आखों के लिए फायदेमंद होते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ।