शादी में पहनना चाहती हैं ड्रेस? इन 5 बातों का रखें ध्यान, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

शादी का मौसम आते ही हर लड़की की चाहत होती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। अगर आप शादी में ड्रेस पहनने का प्लान बना रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही ड्रेस चुनना, उसके साथ मेल खाती एक्सेसरीज पहनना और मेकअप का सही चयन करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी शादी की ड्रेस को और भी खास बना सकती हैं।

#1 सही रंग का चयन करें शादी में ड्रेस पहनते समय सबसे पहला कदम सही रंग का चयन करना होता है। लाल, हरा, नीला या फिर गुलाबी जैसे पारंपरिक रंग हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपने पसंदीदा रंग को भी चुन सकती हैं, जैसे अगर आपको पीला रंग पसंद है तो आप पीले रंग की ड्रेस चुन सकती हैं, जिसमें सुनहरे या चांदी के काम हो। इससे आप अलग दिखेंगी और आपका लुक भी खास लगेगा।

#2 कपड़े की गुणवत्ता पर दें ध्यान ड्रेस चुनते समय उसके कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साटन, रेशम या जॉर्जेट जैसे कपड़े शादी के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये आरामदायक होते हैं और अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा इनकी चमक भी बहुत सुंदर लगती है। सॉफ्ट और हल्के कपड़े पहनने से आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी और आपका लुक भी बेहतरीन रहेगा। इसलिए कपड़े की गुणवत्ता का खास ख्याल रखें।

#3 फिटिंग का रखें खास ध्यान ड्रेस की फिटिंग बहुत अहम होती है। अगर आपकी ड्रेस ढीली या टाइट हो रही हो तो उसे ठीक करवाना जरूरी है ताकि वह आपके शरीर पर अच्छे से फिट हो सके। सही फिटिंग वाली ड्रेस न केवल आपको आराम देगी बल्कि आपके लुक को भी खास बनाएगी। इसके लिए आप किसी अच्छे दर्जी से अपनी ड्रेस की फिटिंग करवा सकती हैं ताकि वह आपके शरीर पर पूरी तरह से सजे।

#4 गहनों का चयन करें गहने आपके पूरे लुक को पूरा करते हैं इसलिए उनका सही चयन करना जरूरी है। भारी चेन, स्टेटमेंट ईयररिंग्स, कंगन आदि गहने आपकी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपकी ड्रेस पहले से ही भारी कढ़ाई वाली हो तो हल्के गहने चुनें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। इसके अलावा आप अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार गहनों का चयन कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।